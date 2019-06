Sono più di 80 mila i like che coronano uno scatto di per sé tenero e commovente. Ai fan piace anche pacioccone, alla tenera età di 11 anni: parliamo di Tiziano Ferro che in questi ultimi giorni ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram uno scatto-amarcord che lo ritrae piccolissimo e con in braccio il fratellino Flavio.

Tiziano Ferro e lo scatto sdolcinato

Era il 1999 e Tiziano Ferro ancora era un bimbo di appena 11 anni, tenero e pacioccone con il viso da cherubino. In braccio ha un bimbo, il suo fratellino Flavio nato da poco. Uno scatto dolcissimo e che ha inevitabilmente squarciato anche i cuori di pietra che si agitano sui social facendo breccia nel cuore di tutti. “Uno dei miei ricordi più belli – scrive Tiziano Ferro sui social – Flavio è nato“.





ThrowbackThursday

Tra gli hashtag si intravedere quel #tbt che tanto dilaga su Instagram. Anche Tiziano Ferro si è infatti lasciato andare all’onda nostalgica che puntualmente ogni giovedì travolge gli utenti, risucchiati dal throwback thurdsay o anche turn back time, l’hashtag del ritorno al passato. E sempre tra gli hashtag si legge anche #accettomiracoli, non un hashtag a caso ma il titolo del suo nuovissimo album. È anche già uscito il primo singolo di Tiziano che si intintolo Buona (cattiva) sorte, canzone apripista di un album che uscirà solamente il prossimo 22 novembre.

E mentre si attendono nuove tracce dell’album, vengono intanto diffuse le date del suo attesissimo tour che lo vedrà nuovamente al centro dell’attenzione negli stadi il prossimo 2020. Già dal prossimo 17 giugno sarà infatti possibile acquistarli.

*immagine in alto: Tiziano Ferro. Fonte/Instagram Tiziano Ferro