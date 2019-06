Ognuno di noi può essere rimproverabile sotto plurimi punti di vista ma certo ad Alena Seredova non si può imputare di essere poco ironica. Anzi, la bellissima showgirl è riuscita, con un solo scatto, a far sorridere milioni di utenti social che divertiti hanno commentato la sua stoccata alla “nemica” D’Amico.

Alena Seredova tagliente, scatena l’ironia del web

Mentre gli obiettivi dei paparazzi continuano a rimanere immobilmente fissi sulle curvature di Ilaria D’Amico, desiderosi di essere i primi a poter confermare il “pancino sospetto”, c’è chi riesce a spazzare via tutta questa attenzione con un semplicissimo ma arguto selfie. Alena Seredova distoglie l’attenzione dalla presunta gravidanza di Ilaria D’Amico e lo fa servendosi proprio del cognome della ex rivale in amore.

Chi la fa, l’aspetti su Instagram

Ormai i dissapori tra Alena Seredova e la giornalista sportiva, Ilaria D’Amico, possono dirsi acqua semi-passata. Tra le due ovvio, il rapporto non è come quello tra due migliori amiche, ma sicuramente ha vissuto momenti peggiori rispetto ad oggi.

La vita va avanti anche oltre Buffon e di quel buio periodo è arrivato il momento di riderci sopra. La stoccata divertente di Alena Seredova coglie nel segno ma soprattutto viene alla luce grazie ad Alfonso Signorini che ha voluto complimentarsi con la modella per il sapiente uso dell’ironia.

I follower la acclamano: “GENIALE“

Lo scatto, di per sé, non può che far ridere e il fatto che sia proprio Alena Seredova in primis a scherzarci è sicuramente simbolico. Nello scatto “incriminato”, la modella ex compagna di Buffon è sorridente mentre con il dito indica “D’Amico”, il marchio dell’azienda specializzata nella produzione di conserve alimentari.

E D’Amico è per l’appunto il cognome dell’attuale compagna di Buffon. Quello che però far ancor più sorridere è lo slogan facente parte sempre del marchio aziendale “Ti puoi fidare“. Una frecciatina ovviamente rivolta alla giornalista, sicuramente non la persona verso la quale la Seredova nutre più fiducia.





I commenti sono ovviamente tutti per lei, elogiata dagli utenti: “Una spanna sopra“; “Questa donna col tempo si rivaluta sempre più. GENIALE“; e ancora “Brava Alena! Hai vinto tu“; “Che grande, tanta stima“. Indubbiamente la frecciatina dissotterra antiche inimicizie e i follower sembrano schierarsi tutti per lei.

*immagine in alto: Alena Seredova. Fonte/Instagram Alfonso Signorini (frame)