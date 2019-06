Vento in poppa e aria rinnovata in casa Gregoraci che ha messo definitivamente un punto fermo alla sua passata storia d’amore con Flavio Briatore. C’è una nuova fiamma per lei con la quale si scambia romantici baci ed effusioni in pubblico, ovviamente sotto l’occhio attento dei paparazzi: Francesco Bettuzzi.

Gregoraci cambia aria e respira con Bettuzzi

Elisabetta Gregoraci ha definitivamente archiviato la sua storia d’amore con Flavio Briatore.

La notizia del divorzio, ufficialmente chiuso, era arrivata qualche mese fa, alla fine di marzo. Ultime firme a tutta la pila di documenti che sancivano la definitiva rottura nonché la fine di un amore che come frutto lascia ora ad entrambi il piccolo Nathan Falco.

La Gregoraci, che ha smesso di farsi fotografare per un bel po’, torna oggi prepotentemente sotto i riflettori con un bacio che sa di rinascita, scambiato con il suo nuovo amore Francesco Bettuzzi.

La rinascita di Elisabetta Gregoraci con l’imprenditore

Non c’è nulla di ufficiale ma si può tranquillamente dire che di fronte a certi scatti le parole non siano poi così tanto fondamentali. I due, pizzicati dal settimanale Chi in teneri atteggiamenti, non erano certo sconosciuti anzi, quasi due vecchie conoscenze.





Proprio la Gregoraci infatti aveva avuto modo di conoscere Francesco Bettuzzi, un imprenditore, in quanto sua testimonial per diversi e numerosi cosmetici di sua produzione. Da un po’, voci a loro vicine, parlavano di atteggiamenti intimi e la spaparazzata di Chi non può che essere la conferma.

“Infranto” l’accordo con Briatore

Sempre Signorini, capace di rintracciare cause e giustificazioni pur brancolando nel buio, ha ovviamente voluto sottolineare come questo bacio navighi controcorrente a quel famoso accordo che la Gregoraci e Briatore avrebbero firmato insieme ai tanti documenti del divorzio.

Elisabetta Gregoraci in teneri atteggiamenti con Francesco Bettuzzi. Foto esclusive di Chi

Un tacito patto con il quale si sarebbero ripromessi di non apparire su copertine e prime pagine con flirt e flirtarelli. Nessuna copertina e nessun nuovo amore alla mercé di tutti nel rispetto in primo luogo di Nathan ma anche loro. Probabilmente questo, secondo Signorini, il motivo per cui la Gregoraci ha sempre taciuto di fronte a chi le ha chiesto se tra lei e Bettuzzi ci fosse del tenero. Una domanda che ormai, di fronte a questo bacio, ha trovato la sua tacita risposta.

*immagine in alto: Elisabetta Gregoraci e i baci con Francesco Bettuzzi. Foto scattate in esclusiva da Chi