Una durissima risposta ai fan che da giorni lo attaccano per la rottura con Giulia Salemi. L’ex gieffino Francesco Monte non sopporta più i “film inventati” e sbotta in una Story su Instagram riguardo le speculazioni sui motivi. Monte inoltre difende il suo lavoro da chi lo accusa di aver fatto carriera solo grazie alle sue fidanzate, che verrebbero puntualmente scaricate una volta raggiunto l’obiettivo. Un’invadenza che l’influencer sembra mal sopportare.

I fan all’attacco su Instagram

L’influencer ne ha abbastanza delle attenzioni (indesiderate) del pubblico dopo la rottura con Giulia Salemi. La modella si è mostrata provatissima dopo essere stata scaricata e ben presto i fan si sono riversati a rimbrottare Monte per il suo comportamento. Tra chi lo accusa di applicare strategie di marketing alla sua vita privata e social (fatta principalmente di sponsorizzazioni di prodotti vari), e chi di copiare la reazione alle rotture di altri, Francesco Monte è sotto attacco.





Francesco Monte: “Chi si fa i c***i suoi campa cent’anni”

L’ex gieffino risponde pan per focaccia alle accuse (correzioni all’ortografia dell’autrice): “Odio, follia, mancanza di rispetto, di tatto, insensibilità, cattiveria, minacce di morte, castelli di bugie e film inventati proprio da voi stessi (…) ma non vi vergognate quando siete soli con voi stessi? Con la vostra coscienza? Sui social create delle storie tutte vostre, che non combaciano con la vita reale ma combacia con quello che immaginate voi o vorreste immaginare, proprio come un film“. L’influencer continua affondando il coltello: “Peccato che noi non siamo degli attori ma siamo delle persone reali proprio come voi, con gli stessi identici problemi, la differenza è che noi siamo più esposti, ma di certo non vi riguardano motivazioni o altro della nostra vita privata. Fatevi bastare quello che abbiamo comunicato con piacere o non e accettatelo. Mi hanno insegnato un detto: “Chi si fa i c***i propri campa cent’anni’. Prendete spunto“. Per quanto riguarda le accuse di usare le sue fiamme per questioni lavorative risponde che 9 anni nel mondo dello showbiz parlano da soli e “per fortuna non devo dire grazie a nessuno“.