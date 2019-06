Grande protagonista di quest’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle, l’attrice Milena Vukotic è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me. Qui l’attrice ha raccontato la sua esperienza in pista, dove è riuscita a farsi amare da un pubblico che abbraccia tutte le fasce d’età.

Nel corso della chiacchierata però Milena ha raccontato anche molti dettagli del suo privato. Una rivelazione ha lasciato il pubblico della Balivo sbigottito, e riguarda il marito. Poi l’inaspettato messaggio dell’ amico e collega Lino Banfi.

Vukotic dal cinema alla pista da ballo

A Vieni Da Me, Milena Vukotic ha ripercorso le tappe della sua straordinaria e ricca carriera. Sì è partiti dal principio a Parigi, romantico come i sogni, per poi giungere al grande debutto con Federico Fellini. Milena ci ha regalato tanti memorabili personaggi, come la Pina in Fantozzi, moglie devota moglie del ragionier Ugo, o l’altezzosa nonna Enrica dal cuore grande in Un Medico In Famiglia.

Milena Vukotick è la Pina in Fantozzi

Oggi la ritroviamo ancora carica di energie in pista. Fino alla finale, anche se non si è aggiudicata la vittoria che invece andata al vichingo Lasse, la Vukotic ha stregato tutti con la sua classe ed eleganza, quasi eterea a Ballando Con Le Stelle. Al fine di questa sua esperienza possiamo dire che ha scritto un importante capitolo del dancing show.

Milena, una moglie

Al di là delle sue imprese cinematografiche e televisive, Milena si è aperta confidando al pubblico aspetti del suo privato insospettabili. Come il fatto che pur essendo ancora sposata con il marito Alfredo Baldi vivono in case separate. Tra lei e Baldi il rapporto è sereno e civile, e lui, per questioni di praticità si è trasferito in un appartamento accanto al suo. “Siamo sposati, ma viviamo in due appartamenti separati. È molto consigliabile” ha spiegato la Vukotic.

Milena Vukotic a Vieni da Me

Dopo tante confidenze però è giunto il messaggio di un “altro” marito di Milena, Lino Banfi, coniuge nella finzione. L’attore pugliese nel suo messaggio ha fatto sapere a Milena che durante la finale di Ballando ha inviato un sms affettuoso al marito Alfredo in cui ha scritto: “Hai visto che bella moglie che abbiamo?“