La loro è stata una storia d’amore avvincente e appassionante, con tanti colpi di scena. Oggi però tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è tutto finito. A mettere definitivamente una pietra sopra il loro rapporto è la bella influencer, che ormai sembra aver trovato una nuova fiamma.

Il bel deejay di Verona, però, ammette a testa bassa di soffrire per la rottura. Lo fa in una lunga intervista a cuore aperto pubblicata in questi giorni dal settimanale Spy.

Le parole di Damante

Un Andrea Damante che dopo aver lottato tanto per riconquistare la sua Giulia ha deciso di accettare il suo destino. Con il cuore spezzato, il giovane deejay adesso guarda oltre, cercando di dimenticare.





“Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare” ha ammesso tra le pagine del settimanale. “Giulia mi ha lasciato. C’è solo grande amarezza e dispiacere. Questa volta so di non aver sbagliato non ho colpe“. Le parole di Andrea fanno riferimento alla prima grossa crisi che la coppia ha attraversato, in seguito ai chiacchierati tradimenti di lui. Damante ha provato a riavvicinarsi a Giulia e per un po’ ci è anche riuscito la scorsa estate. Ora però qualcosa sembra essere cambiato per sempre.

Intanto la De Lellis

E se Andrea è così aperto e disponibile a raccontare quello che prova in questo momento, meno soddisfazioni ci dà la De Lellis, attualmente al centro di un focoso gossip con l’ex di Belén, Andrea Iannone. Tra i due sembra essere in atto un vero e proprio corteggiamento, ma al momento entrambi preferiscono non sbilanciarsi, bensì lasciare solo qualche indizio di un intricato flirt.

Quanto ad Andrea, però, Giulia ci tiene a chiarire che l’atmosfera tra loro è distesa e serena. Come lei stessa ha raccontato in una story su Instagram. “Comunque, per fare un attimo di chiarezza: state tranquilli, io Dama siamo in buonissimi rapporti, lui sta bene. Non è successo nulla”.