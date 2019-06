È Chi a lanciare lo scoop, che al momento ha ancora la sostanza del rumors, non essendoci ufficializzazioni, ma pare che tra Piero Barone e Veronica Ruggeri ci sia del tenero.

Al momento si parla ancora di liaison, eppure le prerogative per diventare il gossip bollente dell’estate ci sono tutte. Giusto però che i due piccioncini decidano di andarci piano, essendo entrambi usciti da poco da 2 storie importanti.

Un nuovo amore per Piero

L’enfant prodige è cresciuto ed è diventato un vero rubacuori. Piero Barone, tenore del trio Il Volo, che quest’anno si è classificato al secondo posto al Festival di Sanremo, si sarebbe infatuato della giornalista ed inviata delle Iene, Veronica Ruggeri.

È il settimanale di Alfonso Signorini a svelare questo flirt, al momento però parco di dettagli. Quello che sappiamo fino ad ora è che la passione è scoppiata poco dopo la rottura con la figlia dell’allenatore della Juve, Max Allegri, la dolce Valentina. Tuttavia sebbene non sia trascorso troppo tempo dalla fine di questa relazione, l’artista avrebbe già maturato un forte interesse nei confronti della giornalista.

Sui social tutto tace

Anche la Ruggeri dal canto suo sarebbe da poco uscita da una storia d’amore importante, quella con il suo collega Sefano Corti. Quest’ultimo a sua volta sembra essersi consolato in fretta tra le braccia della cantante Bianca Atzei. Giusto quindi che anche Veronica cominci a guardarsi intorno.

E non se lo fa ripetere due volte, la piccola Iena che si è lasciata conquistare dalla voce suadente di Barone. Intanto però nessuno dei due, né Veronica né Piero sembrano sbottonarsi troppo. Il sentimento forse è ancora troppo acerbo per essere raccontato sui social network? Entrambi quando stavano con i loro ex non si facevano problemi a pubblicare foto di coppia. Quindi a noi non resta che attendere gli sviluppi di questo nuovo tenerissimo amore, perché, come si dice, se son rose… posteranno!.