Il talk Vieni da me, condotto su Raiuno da Caterina Balivo, non è nuovo a qualche piccola gaffe della conduttrice. Stavolta, però, a ‘inciampare’ in una risposta infelice è una spettatrice, complice un abbraccio dato alla padrona di casa. La signora del pubblico ha spiazzato tutti dopo aver ricevuto l’invito a non toccare la pancia della presentatrice: “Mica sono lesbica!“. Il siparietto, come sempre, non è passato inosservato.

La spettatrice gela Caterina Balivo

L’occasione per l’ennesima gaffe a Vieni da me è arrivata nella puntata del 12 giugno, quando la conduttrice si è seduta tra il pubblico durante un gioco telefonico.

La spettatrice che aveva al suo fianco l’ha abbracciata calorosamente, forse fin troppo per la padrona di casa che l’ha invitata (gentilmente) a non toccarle la pancia. A seguito di questa esplicita richiesta, la signora ha risposto immediatamente lasciando tutti senza parole: “Mica sono lesbica!“.

Una replica che ha spinto Caterina Balivo a fare alcune precisazioni per non servire un piatto d’argento ai suoi haters (contro cui si era sfogata qualche giorno prima).

La reazione della conduttrice

Nonostante Caterina Balivo abbia cercato di ‘contenere’ gli esiti di quella uscita infelice, i telespettatori si sono accorti della frase pronunciata dalla signora del pubblico e hanno sottolineato l’accaduto sui social.

Ma come ha reagito la conduttrice durante la trasmissione? Per mettere a tacere tutti sull’involontario scivolone della donna, si è rivolta nuovamente a lei e le ha spiegato alcune cose riguardanti la gaffe appena consumata sotto gli occhi di tutta Italia.

“Ognuno è libero di amare chi vuole. E poi io le avevo detto di non toccarmi la pancia perché dopo la gravidanza me n’è rimasta un po’“. Archiviato l’incidente di percorso, dunque, ma non le ipotesi dei fan che continuano a chiedersi se, dietro quel divieto imposto alla spettatrice, si nasconda il fatto che Caterina Balivo possa essere incinta.