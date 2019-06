Che si sia presa una cotta per il vicepremier della Lega? Sicuramente averlo incrociato nei corridoi di Barbara d’Urso, come dice lei stessa, le ha provocato un certo scombussolamento. Stiamo parlando di Francesca Cipriani che, parlando del suo fugace vis-à-vis con Matteo Salvini, si è lasciata andare a commenti al miele.

Francesca Cipriani cede al fascino di Salvini

Affascinante, dal sorriso smagliante: sono questi i commenti che Francesca Cipriani ha rilasciato sul conto di Matteo Salvini, fugacemente incrociato dietro le quinte di Pomeriggio Cinque.

Intervistata da Un giorno da Pecora, trasmissione radio in onda su Rai Radio1, la prosperosa showgirl si è definita ammaliata dal fascino subito dall’aplomb di Matteo Salvini che come lei si trovava nei meandri del regno di Barbara d’Urso.

Parole al miele: “Sei un vero uomo“

Un incontro non voluto, capitato per puro caso e che le ha cambiato la giornata. Di quel momento la Cipriani racconta in radio: “Finalmente l’ho conosciuto è stato molto bello: mi sono congratulata con lui, per le sue idee, il mio sogno è che diventi sindaco di Milano“.

Difficile per la Cipriani resistere al fascino del leader della Lega alla quale ha voluto rivolgere parole di sostegno e affetto anche per il suo operato politico: “Gli ho detto ‘Ti stimo molto, sei un vero uomo“. Ovviamente, Matteo Salvini davanti a tanta riconoscenza l’ha ripagata con quello che possiamo immaginare sia stato il suo miglior sorriso e la Cipriani ne è rimasta presto vittima.

Cipriani su Salvini: “Mi ha provocato uno scombussolamento“

“Lui mi ha ringraziata con quel sorriso a 360 denti, dal vivo è molto affascinante – sottolinea la Cipriani – Mi ha provocato uno scombussolamento. Mi piacerebbe prendere un caffè con lui, anche solo per un’amicizia, è una persona che stimo molto“.

Salvini cede di fronte al seno della Cipriani?

Ovviamente, a Un giorno da Pecora, non si sono risparmiati anche domande meno sorvegliate, domandandole se Salvini, ringraziandola, avesse ceduto con lo sguardo al suo seno importante: “Non me l’ha guardato – gli ha subito ripresi la Cipriani – Mi ha guardato negli occhi, che sono la cosa più bella che ho. Mica come il décolleté, che è 50% mio e 50% artificiale. Ero partita da una quarta naturale ed ora ho un’ottava“.

Da un bel po’ la Cipriani cerca un compagno: l’ultima defiance amorosa risale a più di 2 anni fa. Salvini potrebbe essere una nuova preda? Non ci è dato sapere se non che non sarà facile impresa senza dimenticarci che, ad ostacolare un probabile amore, ci sarebbe una terza persona da non sottovalutare: la giovanissima compagna del leader del Carroccio, Francesca Verdini.

