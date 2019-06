Doveva essere eseguito quest’oggi, venerdì 14 giugno, lo sfratto del cantautore Marco Castoldi, in arte Morgan. Qualche ora fa poi la notizia del rinvio, a causa di un malore dell’artista.

Come mostrano alcuni servizi però sotto l’abitazione del giudice di The Voice, in via Amadello 8 stamattina tanti fan e tanti amici, pronti a dimostrare la loro solidarietà e il loro appoggio. Tra i tanti che supportano Morgan, in questo momento di estrema difficoltà, anche l’amica e collega Simona Ventura.

Il messaggio di Simona

Morgan e Simona ne hanno vissute tante insieme: la loro collaborazione è nata agli albori di X Factor, dove entrambi rivestivano il ruolo di giudici. Poi quest’anno lei lo ha voluto di nuovo accanto nell’avventura The Voice, come coach ed è stato di nuovo successo assicurato. Col tempo la stima e l’affetto tra i due sono cresciuti di pari passo.





Ecco quindi che Super Simo ha voluto fare sentire quell’affetto al cantante attraverso un intervento sui social. “Sempre dalla tua parte. Ti penso e ti vogliamo bene” scrive la Ventura su Twitter in un post che accompagna una foto di loro due insieme.

Cosa sta accadendo a Morgan

Lo scorso 2017 è stato predisposto dal Tribunale il pignoramento della casa di Morgan a Monza. L’immobile è stato pignorato in seguito al mancato versamento delle tasse da parte di Castoldi, che avrebbe dovuto lasciare la casa questa mattina. Lo sfratto però è stato rinviato.

Nelle scorse settimane l’argomento è stato affrontato dallo stesso Morgan nel salotto di Barbara D’Urso. Qui lo stesso ha lanciato un appello, dichiarando che quello è il posto non solo dove vive, ma anche dove lavora.