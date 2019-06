Non è stato un bel periodo per Fedez che, dopo essersi allontanato dai riflettori, si ritrova adesso a doversi presentare in tribunale. Nessun tormentone estivo quest’anno, addio ad X Factor, drastica riduzione degli interventi social. Ma a cosa si deve questa pausa di riflessione? Il rapper vuota il sacco e, su Instagram, racconta con estrema trasparenza le ultime intense settimane che gli hanno letteralmente cambiato la vita.

I soldi non fanno la felicità

Le vacanze in barca, gli attici nelle zone più esclusive della città, i viaggi intorno al mondo. L’equazione Fedez = Lusso è quella che gli haters del cantante riportano sempre più spesso tra l’indignato e l’invidioso. E se il rapper non ci ha mai dato troppa importanza fin ora, adesso le cose sembrano cambiate e i soldi diventano il gancio perfetto per introdurre un discorso più ampio e serio: “Sono sempre combattuto se parlare in maniera del tutto onesta di alcuni piccoli ostacoli che sono riuscito a superare diventando papà, perché oltre a rischiare di essere eccessivamente retorico mi rendo conto che la nostra condizione di privilegio, agli occhi di molti, possa mettere in secondo piano praticamente qualsiasi problema. Credetemi quando vi dico che i soldi non potranno mai essere la panacea di tutti i vostri mali…”.

La reazione di alcuni vip al post di Fedez

Piccola anomalia nella

visita di controllo

Fedez continua il suo racconto sincero parlando di problemi di salute che, come si affretta a chiarire per tranquillizzare i fan, sembrano non preoccuparlo troppo: “Mesi fa durante una visita di controllo mi è stata riscontrata una piccola anomalia che avrebbe potuto preannunciare un male più grande, di quelli con cui ci devi convivere tutta la vita purtroppo (è tutto sotto controllo). Questo evento però, più che terrorizzarmi mi ha portato ad interrogarmi su una serie di domande riguardanti le priorità della mia vita e su come stessi impiegando parte preponderante del mio tempo. E se inizi a farti delle domande, le risposte di solito non tardano ad arrivare”. Da qui la spiegazione che chiarisce l’assenza del cantante dalle scene televisive e musicali: “Piano piano ho iniziato ad affrontare le mie giornate con piccolo mantra: cosa faresti se questa giornata fosse l’ultima della tua vita? Da lì in poi è stato tutto in divenire. Sembra stupido, ma vorrei riuscire a trasmettervi che il vero lusso nella vita è riuscire a ritagliarsi un mese intero da dedicare al proprio figlio. Tutto il resto può essere bellissimo, ma non indispensabile. Ho rincorso i miei sogni, il successo e i soldi e mentirei se vi dicessi che non è stato bello. Ma rincorrere Lello è tutta un’altra storia! Cercate qualcosa (o meglio qualcuno) da rincorrere che vi renda realmente felici e non sarà tempo sprecato”. Immaginate come possa aver vissuto le ultime settimane uno come Fedez, che non ha mai nascosto la sua ossessiva attenzione per la salute, spesso vissuta in maniera piuttosto ansiosa (ci ha scritto pure una canzone, Ipocondria). Ora sembra essere tutto risolto, ma l’assenza di dettagli non riesce a calmare del tutto i fan che, sotto il post Instagram, non hanno risparmiato commenti ansiosi e interrogativi.