Filtrano novità sulla salute di Andrea Camilleri, da ieri mattina ricoverato nel reparto di Rianimazione del Santo Spirito di Roma per un arresto cardiaco. Tornano a parlare i medici questo pomeriggio e continuano a dichiarare “critica” la situazione.

Andrea Camilleri: ancora incosciente e attaccato al respiratore

Continua ad essere riservata la prognosi di Andrea Camilleri. Lo scrittore siciliano è stato colpito ieri mattina, intorno alle 9, da un arresto cardiaco che gli ha fermato il cuore per qualche secondo. Dopo l’immediato soccorso e il trasporto in codice rosso al Santo Spirito di Roma, giunto in ospedale Camilleri, il padre di Montalbano, è stato rianimato. Fino a questo momento la situazione è sempre stata seria e critica e lo scrittore siciliano risulta essere tuttora attacco ai macchinari che lo supportano nella respirazione insieme ad una terapia.

“Questa situazione potrebbe durare a lungo“

Di questi ultimi minuti le parole di Roberto Ricci, il direttore del reparto di Rianimazione di cardiologia del Santo Spirito che puntualmente, ogni giorno informa sulle condizioni cliniche del noto paziente. “Questa situazione potrebbe durare a lungo, non possiamo prevedere esattamente“, sono le parole del medico in riferimento alle condizioni stazionare ma comunque critiche in cui versa Camilleri.

“Ha una fibra forte. Le condizioni sono stazionarie ma rimangono critiche, la prognosi è riservata“, cita sempre l’ultimo bollettino medico arrivato intorno alle 17. Camilleri pertanto continua ad essere ricoverato e incosciente, attaccato ad un respiratore.