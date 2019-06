Da ieri mattina, quando è stato reso noto che lo scrittore Andrea Camilleri si trovava in ospedale in condizioni critiche, moltissimi personaggi dello spettacolo gli hanno dedicato un messaggio, un pensiero, in queste ore così difficili. Intanto filtrano dall’ospedale anche qualche novità sulle sue condizioni di salute.

I messaggi dei vip per Camilleri

In queste ore i social si riempiono di messaggi per dare forza allo scrittore siciliano che si trova ricoverato a Roma, in condizioni critiche, dopo aver accusato problemi cardiorespiratori. Da Rosario Fiorello che gli dedica un pensiero in siciliano: “Avanti maistru… fozza susemini“, cioè “Avanti maestro, forza, rialziamoci“. Poi Laura Boldrini: “Forza Andrea, siamo tutti con te!“. Poi anche Fiorella Mannoia che si scaglia contro chi, in queste ore, dedica solo pensieri d’odio verso il Maestro.

Sentire delle nullità gioire per il ricovero di Camilleri, conferma l’inutilità delle loro misere vite. Forza Maestro , siamo con te. — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) 17 giugno 2019





Al capezzale della mia mamma rileggo sui social queste parole di #Camilleri

Grazie mamma per avermi insegnato questi valori.

Solo chi ha amato e insegnato tanto resta nel cuore di tutti noi. pic.twitter.com/reFhPy3fcA — Monica Cirinnà (@MonicaCirinna) 17 giugno 2019





Ma non solo vip, anche molti altri, si schierano della parte di Camilleri: “Andrea non mollare“; “Facci ancora luce, nel buio dell’ignoranza“, si legge sui social.

Le condizioni del Maestro

Intanto fonti ospedaliere, rivela SkyTg24, fanno sapere che le condizioni dello scrittore sono sì critiche, ma al momento stabili.

Nel pomeriggio di ieri l’ultimo bollettino medico diffuso: sono stati necessari diversi minuti questa mattina prima che il suo cuore, in arresto, ripartisse. Lo scrittore siciliano si trova sempre ricoverato in rianimazione e respira grazia al supporto dei macchinari nonché supporto farmacologico.

Oggi alle 12 uscirà un nuovo bollettino medico.

*immagine in alto: Andrea Camilleri. Fonte: Flickr/ Associazione Amici di PieroChiara