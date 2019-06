L’esperienza di Daniele Dal Moro al Grande Fratello 16 ha incuriosito (e tenuto sulle spine) il pubblico. Ci sono cose, della sua storia, che ha preferito tenere per sé e non rivelare in favore di telecamera. Ma quel passato da cui sembra cercare di scappare torna a farsi sentire, duro e prepotente, tra le righe di un presente che lo vedrebbe decisamente cambiato. Sui social l’amara confessione: “Non mi sono voluto bene“.

La rivelazione di Daniele Dal Moro

Poche ore dopo l’uscita dalla casa del GF, i fan lo hanno visto nello stesso letto della bella Martina Nasoni e il video di Daniele Dal Moro ha fatto incetta di like. Ma qualcosa della sua identità, nonostante la fama crescente, continua a sfuggire all’occhio del pubblico.

Complice la sua riservatezza, l’ex gieffino non ha voluto approfondire alcuni aspetti del suo passato che ha descritto semplicemente come difficili. Nulla di più sull’argomento, che da mesi tiene banco nel bilancio di un’edizione del reality piuttosto discussa e osservata.

È bastata una delle sue Instagram Stories a riaccendere i riflettori della curiosità sul vissuto dell’ex concorrente. Lui stesso, infatti, ha rivelato di non essersi voluto bene “per troppo tempo“.

Si tratta dello stralcio di un messaggio che ha voluto indirizzare a chi alimenta sospetti sulla genuinità del suo percorso nella Casa: “Ogni volta che leggo della boiate mi faccio una risata state tranquilli. Però ogni tanto nella vita far valere il proprio pensiero davanti a chi ti vuole far passare per una persona che non sei vuol dire volersi bene“.

Il post di Daniele Dal Moro – Fonte: Instagram Stories

Il rapporto con Martina Nasoni

Ma oltre al prurito de gossip sul suo vissuto, Daniele Dal Moro ha scatenato quello intorno al rapporto che ha creato con Martina Nasoni (vincitrice del Grande Fratello 16). Tra i due ci sono stati evidenti momenti di rottura, ma sembra che stiano continuando a frequentarsi dopo l’esperienza televisiva.

Dal canto suo, però, la ‘ragazza dal cuore di latta‘ ha rilasciato alcune dichiarazioni che spiazzano (non poco) i sostenitori del loro legame. Martina Nasoni ha descritto quello che sta accadendo con l’ex coinquilino, in una recente intervista su Spy: “Subito dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello abbiamo parlato un po’. Però in questo momento abbiamo tante cose da fare, gli impegni sono tanti. Sicuramente avremo modo di chiarirci, questo sì“.