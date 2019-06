Smentita la voce sulla presunta crisi, Sossio Aruta e Ursula Bennardo si mostrano più uniti e affiatati che mai. Lui la difende a spada tratta contro i commenti degli haters sui social e prende parte ai festeggiamenti per i 18 anni del figlio della ex dama.

Tuttavia, nel prendere le parti della futura madre di suo figlio, Sossio perde il controllo e risponde agli utenti con un linguaggio oltremodo colorito. Ma partiamo da principio, ovvero dalla festa di compleanno del figlio di Ursula.

Gli auguri di Sossio

Il figlio della Bennardo è diventato maggiorenne e la famiglia, con tanto di membro acquisito (Sossio) ha organizzato in suo onore un grande party. Tante foto e tanti video durante la festa sono stati scattati alcuni dei quali pubblicati da Aruta che ovviamente era presente. Sossio ha voluto fare al ragazzo il suo personale augurio, fiero di come il figlio della sua compagna abbia raggiunto un traguardo importante.





Naturalmente tanti like agli scatti, ma non sono mancate le critiche nei confronti dell’ex cavaliere. Alcuni utenti lo hanno accusato di non essere realmente interessato ad Ursula, o al figlio o alla festa, ma di aver preso parte ai festeggiamenti e averli documentati solo per una personale visibilità. Sossio, si sa, non resta indifferente alle critiche e come in precedenza ha risposto senza celare un certo fastidio. Io dico mamma mia, come sei povera di contenuti… Ma vai a cag**e ” ha scritto Aruta nella sua replica secca.

Le critiche ad Ursula

Anche Ursula non ha scansato le critiche. In particolare gli haters si sono accaniti sul suo outfit per la festa, sostenendo che un reggiseno nero che spunta dalla scollatura di abito rosa, non solo non si addice ad una donna incinta, ma è anche poco elegante.

Sossio, che nonostante abbia terminato la sua avventura ad Uomini e Donne si sente ancora il cavaliere della Bennardo, è sceso in campo per difenderla. Tu abbina qualcosa al tuo cervello di me**a!” ha sbottato. Ha ribattuto. Una reazione impulsiva, che si presenta però come una conferma della serenità del loro rapporto e della loro unione.