Circolano decisamente troppo veloci a volte i pettegolezzi. Si fatica a stare dietro agli scoop e in men che non si dica ci si trova già a fare i conti con la smentita. Il caso “Sossio-Ursula” è solamente uno dei tanti scoop che ha avuto breve vita: coppia in crisi?

Sossio e Ursula in crisi: la verità

Non solo la coppia è intrepida di poter finalmente tenere tra le braccia il frutto del loro amore ma la loro relazione va benissimo e prosegue senza alcun intoppo nonostante alcune voci le avessero dati già per spacciati! In realtà a far insospettire tutti erano state alcune parole pronunciate da Ursula Bennardo, la compagna di Sossio Aruta, conosciutisi a Uomini&Donne: “Il nostro rapporto è un po’ cambiato – aveva detto la donna – Ha avuto modo di diventare qualcosa di diverso, di più completo. Di strano, a volte. Qualcosa fatto delle nostre abitudini passare ma anche di cose nuove“.

Ma soprattutto in tanti avevano fatto notare alcune specifiche parole: “Sossio, dimmi la verità: è cambiato qualcosa tra noi? Mi ami ancora? Ama la bambina che porto in grembo?“. Domande insolite se tutto andasse a gonfie vele, rafforzate da ulteriori considerazione della Bennardo che fa notare come Sossio ultimamente si sia raffreddato, allontanato fa lei forse per paura.

Parla Sossio Aruta: “Mi dispiace“

E proprio lui, così tanto citato e chiamato in causa ha deciso di rompere una volta per tutte il silenzio sulla sua storia d’amore. Lo ha fatto attraverso Instagram con un post decisamente chiarificatore: “Mi dispiace ma qualcuno si è divertito a mettere in giro certe voci… Tutto okk, ci amiamo alla follia e tra un po’ si parte in vacanza… A breve saprete dove.. Buona serata a tutti quelli che ci seguono e fanno il tifo per noi“. Insomma, non solo non esiste alcuna crisi ma tra i due le cose vanno meglio che mai!





*immagine in alto: Ursula Bennardo e Sossio Aruta. Fonte/Instagram Sossio Aruta (dimensioni modificate)