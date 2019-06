Lei ha appena vinto l’ultima edizione del Grande Fratello, Martina Nasoni, lui è il figlio di un noto esponente del PD Daniele Dal Moro. I due, al termine del reality, hanno cominciato a frequentarsi.

Intanto però qualcuno dubita dei sentimenti di Dal Moro e presuppone che il giovane abbia ben altri interessi. Le critiche sono arrivate ovviamente sui social, ma Daniele non è rimasto a leggerle in silenzio, bensì ha risposto a tono.

Le critiche

Il solo fatto di essere “figlio di” Gian Pietro Dal Moro può diventare per Daniele oggetto di critiche. “Sei montato perché sei figlio di un politico” scrive qualcuno a Dal Moro.

Se poi pubblica foto o story in cui appare al fianco della nuova vincitrice del Grande Fratello alcuni si fanno avanti insinuando che il giovane abbia iniziato questa frequentazione per un tornaconto personale. “Martina ha vinto centomila euro e ora le stai attorno. Ridicolo, vai a zappare” scrive un utente.

Le risposte di Dal Moro

Daniele ha deciso di rispondere agli attacchi e alle provocazioni. “Se le (!) rubo 100.000 € in realtà me ne restano 99.700 € perché per ora cene e benzina li pago io…” mette in chiaro mostrando di essere un vero cavaliere. “Però grazie per far sì che io non perda il focus della situazione“.

Poi in una story di Instagram ha poi affrontato la questione. “Ragazzi non vi preoccupate, ogni volta che leggo delle boiate mi faccio una risata, state tranquilli. Però ogni tanto (non sempre) ma ogni tanto nella vita far valere il proprio pensiero davanti a chi ti vuole far passare per una persona che non sei si chiama volersi bene. E io non mi sono voluto bene per troppo tempo. Sempre con rispetto anche se altri a te non lo portano. Ad ogni modo grazie a tutti voi che vi preoccupate per me e mi mostrate ogni giorno il vostro affetto. Siete unici“.