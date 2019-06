Oltre un anno fa la morte di Davide Astori, oggi i sorrisi ritrovati della sua bella famiglia. La compagna, Francesca Fioretti, è partita alla volta della Giordania insieme alla loro figlia Vittoria, che ha 3 anni e sta scoprendo il mondo con la mamma. Francesca condivideva tante passioni con il compagno, tra queste proprio i viaggi. Per questo ha deciso di intraprendere una nuova avventura con la sua bambina, in ricordo dei giorni trascorsi con il suo papà.

Viaggio in Giordania per Francesca Fioretti

“La porto a stupirsi vedendo il mondo“. Sono queste le prime parole di Francesca Fioretti sui social per spiegare la sua scelta di partire in Giordania con la piccola Vittoria, avuta dal calciatore Davide Astori. La morte del campione ha segnato profondamente le loro vite, ma i sorrisi tornano lentamente a illuminare il cammino di madre e figlia.

Francesca Fioretti ha rivelato che non credeva di essere così forte, e dopo il lutto che l’ha colpita si è rimboccata le maniche per non far mancare niente alla sua bimba. Compresi i momenti di gioia che era solita vivere al fianco del suo papà.

Il dolce scatto davanti alle rovine di Petra

Entrambe sono partite per un viaggio alla scoperta di Petra, e l’ex gieffina ha deciso di immortalare il momento e condividerlo con i follower: “Viaggiare con i bimbi piccoli è impossibile? Falsissimo, i limiti li poniamo solo noi“.





Ai microfoni di Vanity Fair, l’attrice aveva svelato le iniziali difficoltà nel prendere le redini della sua famiglia dopo la tragedia che l’ha vista perdere il suo compagno.

Temeva di non essere capace di occuparsi della figlia, e per questo si sarebbe affidata alle cure di una psicologa infantile: “Ci sono andata subito, il giorno dopo la morte di Davide. Ero in confusione totale. Lei mi ha aiutato a capire che il 4 marzo era finita un’intera esistenza e che avrei dovuto cominciarne una completamente nuova“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Francesca Fioretti, dimensioni modificate