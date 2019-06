Dopo le parole romantiche in tv e sui social, il vicepremier Luigi Di Maio e Virginia Saba sono stati immortalati mentre si coccolano al mare. A coglierli in questi momenti di romanticismo sono stati i fotografi di Chi che li hanno “catturati” mentre si trovano insieme al mare, in Costa Smeralda, in Sardegna. Gli scatti del giornale di gossip hanno mostrato i momenti di relax e coccole dei due piccioncini.

Luigi Di Maio e Virginia Saba romantici al mare

C’è poco da dire: il vicepremier Luigi Di Maio e Virginia Saba sono veramente innamorati e dagli scatti di Chi è perfettamente evidente. I due sono stati colti dall’obiettivo dei fotografi mentre se la spassano a bordo di una barca e si fanno le coccole in spiaggia. Virginia Saba è apparsa in una splendida forma fisica esaltata da un bikini bianco, mentre sembra un po’ meno “sportivo” il fisico del vicepremier.

Pare che abbiano alloggiato insieme in un albergo di lusso e che si siano rilassati facendo un giro in barca con amici. Sembra poi che abbiano scelto un ristorante gourmet per il pranzo e che abbiano anche trascorso una serata movimentata in discoteca.

Luigi Di Maio e Virginia Saba insieme al mare. Credits foto: Chi

Insomma, avrebbero trascorso un week end di tranquillità, divertimento e spensieratezza che si sarebbe poi concluso con un saluto ai familiari di Virginia Saba, che abitano a Cagliari.

Luigi e Virginia ancora in luna di miele

Solo qualche tempo fa, il vicepremier Luigi Di Maio aveva detto che la sua fidanzata Virginia Saba non gli rimproverava praticamente nulla – escluso il fatto di essere poco presente – perché erano ancora “nella fase luna di miele in cui non si muovono critiche“. Ora, a giudicare dalle fotografie, Virginia Saba e Luigi Di Maio starebbero ancora vivendo questa fase, infatti appaiono innamoratissimi, sorridenti e spensierati. Che entrambi siano molto presi dalla loro relazione sembra, insomma, molto evidente.