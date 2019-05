Virginia Saba e la dedica al fidanzato Luigi Di Maio Fiera e orgogliosa di Te

La coppia Luigi Di Maio - Virginia Saba continua a far parlare di sé. Qualche giorno fa il ministro del Lavoro ha detto che per loro è un "momento importante". Ieri, a poche ore dal voto per le elezioni europee, è arrivata una dedica molto romantica da parte della Saba.

Luigi Di Maio e Virginia Saba sempre più innamorati

Non si risparmiano i due innamorati in dediche e gesti d’affetto. Come ogni coppia all’inizio della storia d’amore, Virginia Saba e Luigi Di Maio, tutte le volte che possono si ricordano quanto sono innamorati l’uno dell’altra. Questo, probabilmente, anche perché non possono passare insieme tutto il tempo che vorrebbero, a causa di impegni lavorativi. Se di solito è il ministro a parlare della fidanzata, nelle trasmissioni tv, questa volta è stata la Saba a sbilanciarsi con una romanticissima dedica sui social. Qualche giorno fa Di Maio, ospite da Lilli Gruber aveva detto alla giornalista: "Per me e Virginia è un momento importante. Mi fa piacere condividere con lei dei momenti. Cerchiamo di ottimizzare il tempo insieme".

Luigi Di Maio e Virginia Saba. Immagine: Agi

A cuore aperto

Ieri, invece, a poche ore di distanza dal voto in Italia per le elezioni europee, è arrivata la dimostrazione dell’amore di Virginia per il suo Luigi. La Saba, infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ha scritto su Instagram: "Per tutta la vita ho cercato Autenticità e Bellezza, dunque Verità, e le ho trovate in Te". Sottolineando le parole fondamentali per lei con l’uso delle maiuscole, la fidanzata del ministro ha continuato: "Che hai il cuore, il garbo e il coraggio degli eroi romantici e con i quali cerchi di ridare luce e dignità agli ultimi da sempre inascoltati, opponendoti alle ipocrisie, agli imbrogli, alle ingiustizie, ponendoti spesso contro un sistema difficile da disinnescare".

Virginia Saba e Luigi Di Maio. Immagine: Luigi Di Maio/Instagram

I due si danno forza a vicenda

La lunga dedica si conclude con parole d’orgoglio e incitazione per il futuro che verrà: "Sono orgogliosa di starti accanto, di vivere da vicino la tua grandezza, di imparare da Te qualcosa ogni giorno, di osservarti mentre ascolti tutti e cerchi di trovare soluzioni che possano ridare pace a chi non ce l’ha". Virginia Saba ha voluto esaltare le caratteristiche e i pregi di Luigi Di Maio: "La tua pazienza, la ‘misura’ in ogni cosa che fai, le tue competenze, ma soprattutto la tua umiltà e la tua bontà mi rendono felice e fiera di Te". Infine, una vera e propria dichiarazione di fedeltà: "Felice di sapere che esisti, che sei autentico. Sei l’uomo migliore che potessi avere accanto. Sono con Te e ti sosterrò. Sempre".