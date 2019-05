Luigi Di Maio innamoratissimo di Virginia Saba Siamo nella fase luna di miele

La storia tra il ministro Luigi Di Maio e la giornalista Virginia Saba sembra andare a gonfie vele. I due sono sempre più innamorati e non esitano a parlare del loro amore. Ieri sera Di Maio è tornato sulla relazione, rivelando che ancora non convivono ma spesso dormono insieme. "Siamo ancora nella fase luna di miele", ha detto il ministro del Lavoro.

La critica da parte di Virginia

Da quando hanno ufficializzato la relazione tutti gli occhi sono puntati su di loro. I progetti futuri, le vacanze, le presentazioni in famiglia, tutto fa pensare che tra Luigi Di Maio e Virginia Saba le cose si stiano facendo serie. Ospite della trasmissione Stasera Italia, su Rete 4, il ministro Di Maio ha parlato nuovamente della sua storia d’amore e di quanto sia felice in questo momento. Alla domanda della conduttrice Barbara Palombelli su una critica politica che muove la Saba nei confronti di Di Maio, il ministro ha risposto: "Che non ci sono mai, questa è la critica politica". Ha poi proseguito: "Ci conosciamo, stiamo insieme da qualche mese, io sono molto innamorato, quindi siamo ancora nella fase luna di miele in cui non si muovono critiche".

Luigi Di Maio ospite di Barbara Palombelli. Immagine: Puntata del 20 maggio di Stasera Italia

Ancora non convivono

Dal momento che la loro relazione sta ancora sbocciando e che vogliono fare le cose con calma e seriamente, i due innamorati ancora non convivono. L’ha confermato Di Maio a Barbara Palombelli: "Non conviviamo, però quando possiamo stiamo insieme a casa, ci vediamo sempre, dormiamo insieme. Almeno la notte è il momento in cui si riesce a stare un po’ insieme, ogni tanto". Il ministro ha spiegato non riescono a stare spesso insieme per impegni lavorativi: "Ho fatto 10mila chilometri in tre settimane di campagna elettorale". "E lei l’accompagna?", ha chiesto la giornalista. "Quando può mi raggiunge, sono molto contento di questo perché mi da forza", ha risposto Di Maio.

Virginia Saba e Luigi Di Maio. Immagine: Agi

Di Maio e la risposta all’affermazione di Salvini

Di recente, anche in un’altra occasione ha fatto riferimento all’amore che prova per Virginia Saba. Domenica scorsa, ospite del programma di Fabio Fazio, Di Maio ha risposto scherzosamente all’affermazione che aveva fatto Salvini. Il ministro dell’Interno aveva detto: "Vogliamo dare stabilità al governo per altri quattro anni, poi siamo in due. E il marito [riferendosi a se stesso] vuole andare avanti". Dopo aver letto questa dichiarazione, il conduttore di Che tempo che fa ha chiesto a Di Maio come si trova nel ruolo di moglie. "Io dico che non si deve montare la testa, abbiamo fatto un contratto di governo, ma io sono innamorato della mia ragazza, lui non è il mio tipo assolutamente", ha detto ironicamente il ministro del Lavoro.