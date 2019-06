L’esclusiva è di Novella 2000: il settimanale di Riccardo Alessi in edicola mostra in prima pagina Pamela Prati in costume. Quello che colpisce però non è tanto lo statuario fisico dell’ex prima donna del Bagalgino, ma un tatuaggio.

Il tatuaggio sarebbe quello fatto come prova d’amore per Mark Caltagirone, prova (?) dell’ingenuità di Pamela, che sarebbe caduta nella trappola di un adulatore immaginario. In un lungo sfogo al telefono con Riccardo Alessi, la Prati avrebbe anche spiegato la sua difficile e complicata situazione.

Il tatuaggio e il suo significato

Come sarebbe accaduto ad Eliana Michelazzo con Simone Coppi, anche Pamela Prati si sarebbe fatta un tatuaggio su richiesta di Mark Caltagirone, il fidanzato fantasma. La showgirl sarda lo avrebbe fatto come pegno d’amore, prima di scoprire “la truffa di cuore”.

Pamela Prati e il suo tatuaggio sulle pagine di Novella 2000

La notizia di un tatuaggio per Mark aveva cominciato a circolare di recente. Ma ora arriva la conferma: Pamela Prati in costume lo esibisce sul costato sinistro, come mostrano le foto del settimanale Novella 2000. Una frase, appena sotto il seno, ispirata al Cantico dei Cantici, recita: “Mettimi come sigillo sul tuo cuore“.

Lo sfogo di Pamela

Il tatuaggio potrebbe dissuadere una volta per tutte gli scettici che ancora oggi sostengono che Pamela Parti fosse a conoscenza di tutto l’affair Caltagirone. Ma dopo l’ultima ospitata a Non È La D’Urso, in una lunga telefonata proprio con il direttore di Novella2000, Riccardo Alessi avrebbe avuto un lungo sfogo.

In quest’occasione, Pamela avrebbe quindi spiegato di essere stata raggirata, umiliata, vittima di un disegno di cui non sapeva nemmeno di fare parte. “Io quarant’anni non li avrei mai rischiati, e come continuerò oggi?” i quarant’anni di cui parla sono quelli della sua carriera, ora messa in discussione con la sua credibilità. Poi ha aggiunto: “Mi sono pure ammalata, non riesco a mangiare, sono dimagrita, ho paura di tutto, l’ansia mi divora“.