Gettonatissime le mete esotiche, come Giappone o le Polinesia. Ma non mancano i vip che per le loro vacanze scelgono destinazioni italiane. Totale relax e gita glamour, a ciascuno il suo.

Abbiamo già visto la bella Alessia Marcuzzi, che con la figlia Mia ha scelto un luxury resort di Borgo Egnatia, in provincia di Brindisi. Ma vediamo un po’ gli altri come si godono l’estate, da Fabio Rovazzi ai Bonolis, passando per la coppia D’Amico-Buffon.

Che bella l’Italia!

Nonostante il triste epilogo di Totti con la Roma, Il Capitano con Ilary e la loro si rilassano in spiaggia. Per loro vale la regola “Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare“. Ed eccoli lì paparazzati, sulle spiagge della loro amata Sabaudia.

Ilary Blasi e Francesco Totti

Scelgono l’Italia anche Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, che con qualche scatto regalano ai loro follower una cartolina dall’Isola d’Elba. Sorridenti al tavolo dell’Osteria dei 4 gatti, si godono un po’ di pace nella località di Porto Azzurro.

Voglia di esotico

Formentera è sempre un trend tra le destinazioni vip. Ed è qui che approda Paolo Bonolis con tutta la famiglia e l’amata Sonia Bruganelli.

Famiglia Bonolis

Il conduttore si concede un bagno nelle acque cristalline dell’isola iberica. E con lui non solo i figli più piccoli, Adele, Silvia e Davide, ma anche quelli nati dal primo matrimonio con Diana Zoeller, Martina e Stefano.





Lo scorso maggio ha scelto la Polinesia, invece, la coppia più fashion di Instagram: Chiara Ferragni e Fedez, che si baciano in una cornice incantevole. Mentre Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi si rilassano tra i meravigliosi scenari caraibici di Turks e Caicos. Mentre la metà più esotica forse la scelgono Wanda Nara e Mauro Icardi, da qualche giorno intercettati in Giappone, tra templi e ciliegi.