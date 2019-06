Sandra Milo ormai è presenza fissa sulla Rai al programma Io e Te di Pierlugi Diaco. Qui l’attrice che fu la musa di Federico Fellini ha un ruolo specifico, con un filo diretto con il pubblico. Si tratta di una sorta di rubrica del cuore, dove la Milo, Sandrocchia per gli amici, parla dell’amore e dei rapporti secondo le sue personali esperienze.

Inevitabile, quindi, che nel corso delle puntate venisse fuori il suo matrimonio-non matrimonio con il colonnello cubano Jorge Ordonez. L’attrice ne rivendica l’autenticità e addirittura dichiara che c’è ancora la possibilità che siano ancora sposati.

Il mistero delle nozze

Se c’è chi come Pamela Prati ha creduto di sposarsi, prima di svelare la verità sul suo promesso, in passato c’è stato chi come la Milo ha anche contratto matrimonio, la cui validità però resta ancora tutt’oggi un mistero. “Io ho vissuto una bellissima storia romantica che purtroppo è durata poco“.

Accade al principio degli anni ’90 quando l’attrice durante un viaggio a Cuba perse la testa per un colonnello. “Con il mio amico fotografo Franco Brel siamo andati a Cuba con l’idea di inventarci qualcosa” ha cominciato a ricordare la Milo. “Ma poi abbiamo incontrato questo ragazzo e a me è piaciuto moltissimo. Laggiù è molto facile sposarsi e divorziare e così mi sono sposata al Palacio de los Matrimonios, il municipio, con tanto di testimoni“. Eppure la validità di quel matrimonio fu messa in discussione sin da subito.

Ancora sposati?

Fu il compianto Mike Bongiorno che voleva vederci chiaro su questa faccenda, cercando di far luce sulle nozze cubane dall’Italia. “Mike Bongiorno arrivò a offrire 200 milioni di lire a Jorge perché venisse in trasmissione con la sua “vera” moglie” spiega Sandra. “Lui, che era divorziato, recuperò la ex ed era pronto a partire quando le autorità glielo impedirono“.

Tutt’oggi la verità su Jorge resta un mistero. Qualcuno si interroga perfino sulla veridicità dei suoi gradi. Ma quando si chiedono a Sandrocchia certezze sul fatto che fosse davvero un colonnello lei risponde: “E mica sono andata da Fidel Castro a chiederglielo. Lui ci disse così“. Il quesito più grande resta: Sandra e Jorge sono ancora sposati? “Non credo, però è probabile. Dovreste mandare qualcuno a Cuba per le verifiche del caso!“.