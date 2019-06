Al Bano non smette di sorprendere il suo pubblico con rivelazioni inaspettate. Ospite di Io e Te, trasmissione di Pierluigi Diaco, ha confessato i retroscena della sua vittoria a Sanremo 1984. L’artista non ha nascosto un dettaglio pungente dietro la conquista del primo posto nella kermesse, che si aggiudicò con il brano Ci sarà. Si tratta di un aspetto mai emerso prima d’ora, a distanza di tanti anni da quello straordinario traguardo.

La rivelazione di Al Bano

Ogni storia, comune o straordinaria che sia, nasconde dei retroscena spesso destinati ai margini della conoscenza per molto tempo, oppure per sempre. Quando si parla di artisti famosi, però, qualunque rivelazione inaspettata sul vissuto del proprio idolo genera una sorta di sorpresa, talvolta di incredulità, perché si immagina di sapere già tutto di lui.

Al Bano è uno di quei personaggi che dispensano curiosità in continuazione. Lo rivela la sua verità su Sanremo 1984, che vinse con il suo successo intramontabile Ci sarà.

Il Leone di Cellino San Marco ne ha parlato ai microfoni di Io e Te, programma di Pierluigi Diaco in cui ha regalato al pubblico un ‘dietro le quinte’ sorprendente.

“Vorrei dimenticarlo, ma non riesco… Noi e Cutugno eravamo nella stessa casa discografica. Tutti pensavano avrebbe vinto lui, ma il popolo con le schede del Totip ha premiato noi…“. È questo l’incipit del suo salto indietro nel tempo, a ripercorrere la vittoria del Festival di tanti anni fa.

“C’era il discografico che quella sera si divideva tra il nostro ristorante in cui festeggiavamo e quello di Toto, che era arrabbiatissimo. È stato infernale“. Insomma, tra le luccicanti pieghe del successo all’Ariston si sarebbe insinuata l’irritazione di ‘qualcuno’, tanto da interferire con il clima di entusiasmo a margine del suo risultato.

Al Bano torna a Sanremo?

Il rapporto con il Festival, per Al Bano, si è sempre incastonato in una dimensione di schiettezza che lo ha spesso portato a criticare (anche aspramente) alcune evoluzioni dello show.

L’artista ha una sua idea di come dovrebbe essere, e vorrebbe ‘metterci mano’ per ripristinare alcune sfumature della gara che ritiene decisamente necessarie per non snaturare la kermesse.

Poche settimane fa si è alimentata l’ipotesi di un suo ritorno a Sanremo, ma nei panni del direttore artistico. Nella sua testa, molto del lavoro da fare sarebbe già chiaro: “Reintrodurrei le eliminazioni e per quanto riguarda gli artisti – ha detto al quotidiano Il Tempo – cercherei di creare un equilibrio tra melodia e rap, ridimensionando un po’ quest’ultimo“.