Lo scorso lunedì è partito ufficialmente il palinsesto estivo di Rai 1 con tanti volti “nuovi” al debutto. Nuovi conduttori a Uno Mattina Estate (con Roberto Poletti, vicino a Salvini, in prima linea) e a Estate in Diretta (dove abbiamo ritrovato un redivivo Beppe Convertini). Tra le novità più interessanti del day time, se non altro perché si tratta di una novità assoluta, c’è il programma del giornalista Pierluigi Diaco: Io e Te. Il giornalista, rispetto agli altri, ha potuto però contare su una madrina d’eccezione: Mara Venier.

Mara Venier e Pierluigi Diaco: stima e amicizia (a sorpresa)

Nella prima settimana di debutto, Diaco – che nel suo programma si occupa principalmente di intervistare volti più o meno noti dello spettacolo – ha ricevuto una telefonata inaspettata in diretta, quella di Mara Venier. La signora della domenica è intervenuta telefonicamente in seguito a un servizio a lei dedicato mandato in onda in apertura di trasmissione. Diaco, che all’inizio non ha immediatamente riconosciuto la voce di Mara, si è poi commosso: “Mara, ma che sorpresa, ma grazie! Sono commosso di questo gesto, ti sono sinceramente grato”. La Venier non si è limitata nei complimenti: “Ti invidio un programma elegante e garbato… andrà tutto bene. Tu sei mio fratello come hai detto tu e io sono felice. Ho vissuto con te il cammino per arrivare alla messa in onda di questo programma“. Diaco ha poi congedato la sua ospite telefonica con gli occhi lucidi, con l’invito della Venier a ricomporsi: “Non ti commuovere che poi fai piagne pure me. Ti voglio bene”. Un attestato di stima, ma anche di affetto, che lascia un po’ sorpresi coloro i quali, invece, ricordavano l’esperienza di Diaco e Venier all’Isola dei Famosi di Mediaset. All’epoca, Diaco non ottenne le simpatie del pubblico in studio e la Venier – che all’epoca faceva l’opinionista – ci tenne a sottolineare il clamore di tante critiche mentre Diaco era invece in collegamento dall’Honduras.

Pierluigi Diaco all’Isola dei Famosi

“Io e te”, è già flop?

Intanto il nuovo palinsesto estivo di Rai 1 stenta a decollare, sia dal punto di vista delle critiche che da quello degli ascolti. Sui social e nei siti specializzati in televisione, fioccano le critiche negative sull’impreparazione dei conduttori dei nuovi programmi estivi. Diaco, invece, viene “graziato” sotto questo punto di vista, ma il suo talk viene bollato come noioso e troppo autoreferenziale. Non va meglio sul fronte ascolti, dove Io e Te fatica a vedere la doppia cifra e viene, puntualmente, staccato dalle soap di Canale 5. Un tallone di Achille, per Rai 1, che nello slot postprandiale ha sempre fatto un po’ di fatica, anche in inverno. Vieni da Me della Balivo, però, era riuscito a crescere, riportando l’asticella sopra il 12% di share.