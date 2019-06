Le Donatella, al secolo Giulia e Silvia Provvedi, stanno per partire per il lungo tour estivo, tra i locali più in voga del Paese. Per l’occasione il settimanale Oggi le ha intervistate, cogliendole in un momento molto delicato della vita per entrambe.

Mentre Silvia ha appena ufficializzato la sua nuova storia d’amore con Giorgio De Stefano, la sorella Giulia ha ufficialmente chiuso la sua storia con il suo ormai ex fidanzato Pierluigi Gollini. Al momento la Donatella non ha voluto sbottonarsi sulle ragioni della rottura, ma ci ha pensato Spy ad indagare.

Silvia perdona Corona

Gli amori delle Donatella a quanto pare sono spesso travagliati e sofferti. Ne è un esempio proprio Giulia, che ha passato diversi anni al fianco dell’ex Fabrizio Corona, proprio mentre lui scontava la pena in carcere. Sempre innamoratissima del suo Re dei Paparazzi è stata costretta ad affrontare la crisi con lui proprio mentre era lei ad essere rinchiusa, ma nella casa del Grande Fratello Vip.

Oggi però Silvia non nutre più nessun rancore nei confronti di Corona, perché ha trovato di nuovo l’amore. Adesso la Donatella vive la sua favola con Giorgio, un imprenditore calabrese appartenente ad una famiglia molto influente. “Corona è acqua passata. Amo un’altra persona, Giorgio De Stefano, un ragazzo che mi rispetta, non è narcisista, è riservato e sa cosa significa la parola amore” ha confessato ad Oggi. “Comunque sì, Corona è perdonato, non sono una persona rancorosa“. È lui il Malefix che durante la permanenza della Provvedi al GF Vip mandava messaggi di supporto mezzo aeroplano.

Giulia tradita

Mentre Silvia torna a sorridere all’amore, Giulia chiude la sua relazione con il portiere dell’Atalanta. Lo ha annunciato lei stessa sui social, chiedendo rispetto della privacy e non rivelando la motivazione. E lo h ribadito anche ad Oggi: “Sì, è finita ma non voglio parlarne per ora. Io e lui sappiamo come sono andate le cose e questo basta“.

Secondo Spy però pare che Gollini abbia tradito Giulia durante la sua vacanza in Sardegna. Sull’isola il calciatore avrebbe conosciuto una Pierre di nome Benedetta, ignara della sua storia con Giulia, che avrebbe trascorso con lui una notte.