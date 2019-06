Francesco Cordova, l’ex fidanzato di Pamela Prati, ha deciso di rivolgere un appello alla showgirl dalle colonne di Diva e Donna chiedendole di tornare da lui perché, secondo l’uomo, ha bisogno di un uomo che le stia accanto. Rispetto alla vicenda del marito inesistente, Mark Caltagirone, la star del Bagaglino secondo lui sarebbe solo una vittima.

L’appello di Francesco Cordova

L’ex fidanzato di Pamela Prati, Francesco Cordova, 23 anni più giovane di lei, si è rivolto alla showgirl esprimendo i suoi sentimenti che non sembrano per nulla scalfiti dai 3 anni che hanno trascorso l’uno distante dall’altra. L’uomo si è rivolto alla showgirl con queste parole: “Pamela, torna da me. Chiamami, mi manchi e voglio aiutarti. Hai bisogno di un uomo che ti protegga e quello sono io“.

I due si sarebbero incontrati 9 anni fa e da subito è scattato qualcosa: “Ci siamo conosciuti in discoteca nel 2010 un vero colpo di fulmine. Nel buio ho visto i suoi occhi brillare e mi sono avvicinato: non l’avevo riconosciuta subito. All’inizio siamo usciti sempre in tre, io, lei e la sorella, perché giustamente non si fidava. Poi pian piano ci siamo conosciuti e amati molto, contro tutto e tutti“. La fine della relazione sarebbe poi arrivata nel 2016, quando tra i due la passione sembrava essersi spenta e, ha specificato Francesco Cordova, che non hanno mai convissuto.

Il caso Mark Caltagirone

Rispetto alla controversa vicenda di Mark Caltagirone con cui la showgirl aveva annunciato il matrimonio e che si è poi scoperto non esistere, per ammissione della stessa Pamela Prati, Francesco Cordova ha le idee chiare. L’uomo ha rivelato a Diva e Donna: “È scattato un campanello d’allarme quando ho saputo che Pamela aveva tagliato completamente con i suoi amici storici non era proprio da lei. Ora vorrei dirle di chiamarmi: ha bisogno di me, ne sono sicuro. Come sono sicuro che lei non è complice di nulla, ma solo una vittima“.

Francesco Cordova non ha dubbi su questo aspetto della vicenda e infatti rivolgendosi a Pamela Prati ha detto: “Tu lo sai, ci siamo amati per sette anni e sei stata la donna più importante della mia vita: so che sei solo una vittima di una situazione più grande di te e della cattiveria delle persone“.