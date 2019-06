Rita Dalla Chiesa ha commentato la traccia della Maturità 2019 dedicata al padre scomparso, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La cronaca della sua morte, vittima di un attentato mafioso nel 1982, è impressa nella storia italiana come una delle pagine più buie. La conduttrice ha rivelato i suoi sentimenti ad Adnkronos, a margine della prima prova d’esame che ha impegnato migliaia di studenti.

Il commento di Rita Dalla Chiesa

La prima prova dell’esame di Maturità 2019 ha riguardato il padre di Rita Dalla Chiesa, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nel 1982 l’attentato di mafia che lo uccise, insieme alla seconda moglie, Emanuela Setti Carraro, consegnato alle cronache come uno degli eventi più drammatici nella storia della Repubblica.

La conduttrice ha svelato il suo parere ai microfoni di Adnkronos: “Sono molto orgogliosa e credo sia un bellissimo segnale non solo per i ragazzi, ma per tutti“.

“Oggi i ragazzi sanno chi è – ha proseguito –, ne parlano a scuola e in famiglia: è un pezzo di storia d’Italia, è il mio cuore. Ribadisco, sono veramente orgogliosa di questa scelta“.

Il dolore per i genitori scomparsi

La morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ha segnato profondamente la famiglia, e la figlia non si è mai sottratta al durissimo bilancio di un evento che ha cambiato per sempre la sua vita.

Rita Dalla Chiesa si è trovata a fare i conti con l’atroce mano della mafia, e ha confessato che anche il nipotino, 11 anni, conosce i fatti e lei non vede l’ora di dirgli che migliaia di ragazzi hanno affrontato la storia del generale in una delle tappe fondamentali della loro carriera scolastica.

Poche settimane fa, ospite a Storie Italiane, la conduttrice ha raccontato il suo grandissimo e inesauribile dolore per la perdita di entrambi i genitori. La madre, Dora Fabbo, è morta a causa di un infarto, lutto che si è aggiunto a un bagaglio di sofferenze già imponente per Rita Dalla Chiesa.