Romina Power ha postato una foto sul suo profilo social che ha scatenato i fan. Mano con flebo e braccialetto da ospedale con il nome hanno messo subito in allarme i fan della ex di Al Bano. A rassicurare tutti, comunque, il messaggio della Power.

Un messaggio dall’ospedale

“Tutto bene quel che finisce bene ! grazie a tutti i dottori , infermieri e anestesisti“, ha scritto la Power rassicurando i fan. Non si conoscono i motivi del ricovero ma in ogni caso sembra essere andato tutto bene. A prenderla subito in giro, strappando anche qualche risata, ci ha pensatola figlia Romina Carrisi: “Love you mommy. solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino“. La figlia deve quindi essere arrivata da lontano per stare al fianco della madre in questi momenti. Poi tardi ha anche ripostato tra le sue foto la stessa della madre aggiungendo la scritta: “Strong woman“.





Il tentativo di Loredana Lecciso

Appena qualche giorno da Loredana Lecciso ha tentato di sotterrare l’ascia di guerra. Al settimanale Oggi, infatti, aveva rivelato: “Se lei mi tendesse la mano, io gliele tenderei tutte e due. E di tutto ciò non potrebbero che gioirne i nostri figli, ma soprattutto Al Bano. Mi piacerebbe che ci fosse grande armonia con Romina“.

Al Bano aveva raccontato: “Agli inizi del mio rapporto con Loredana si incontravano e parlavano. Poi hanno smesso, o meglio, Romina ha smesso di parlare a Loredana. Questo non mi è piaciuto. Dovrebbero incontrarsi e parlarsi perché ci sono verità che andrebbero chiarite e affrontate“.