A 3 anni dall’elezione di Virginia Raggi, la situazione si fa tesa per la prima cittadina di Roma. La sindaca è accusata da diverse parti di essere inadatta a gestire la città, ormai sull’orlo del collasso e, come riporta Adnkronos, il 72,6% dei romani boccia il suo operato. Tra queste voci di scontento si leva anche quella di Elisa Isoardi, che sempre all’agenzia stampa denuncia il degrado della capitale.

Elisa Isoardi: la disavventura con il gabbiano

La conduttrice de La Prova del Cuoco spara a zero contro l’amministrazione romana, raccontando un aneddoto su una delle piaghe di Roma, i gabbiani. “Ho preparato la colazione al mio cagnolino Zenit che mangia carne tritata e per farla raffreddare l’ho messa sul davanzale fuori dalla finestra“, spiega Isoardi, “Stamattina mi sono accorta che il gabbiano mi aveva finito tutta la pappa di Zenit. Se i gabbiani sono arrivati ad essere così spaventosi ed enormi vuol dire che di cibo in città, tra i rifiuti, ce n’è!“.





L’ex compagna di Matteo Salvini continua: “Mi sembrava di essere a ‘Jurassic Park’ dove gli attacchi arrivano sia dal cielo che dalla terra, con questi gabbiani-condor che sono anche abbastanza volenti! A volte ho persino paura che mi mangino pure Zenit“.

Il post-Salvini della Isoardi

Elisa Isoardi sembra splendente dopo la separazione con Matteo Salvini, fatta di poesie di Gio Evan e selfie intimi. La conduttrice ha anche incassato il premio MOIGE, Movimento Italiano Genitori, che ha premiato la sua trasmissione per aver “affrontato il tema dell’alimentazione grazie all’aiuto di esperti del settore e studiosi, in maniera scientifica, spiegando che la buona cucina non è un’intuizione ma una scienza esatta“.





Non sembra ci siano flirt estivi per il momento nella sua vita, ma Isoardi si gode la vita e i successi insieme al suo cagnolino Zenit. Non è ancora stato svelato molto della prossima edizione de La Prova del Cuoco, ma sembra che la conduttrice parteciperà anche a La Vita in Diretta Estate.