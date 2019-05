Antonella Clerici non le manda a dire, come è noto, e il suo ultimo commento sulla collega Elisa Isoardi rischia di creare un 'incidente diplomatico', almeno a detta di tanti spettatori. La prima ha ceduto il timone de La Prova del Cuoco alla seconda, avvicendamento che non sembra essersi concluso senza colpo ferire. La Clerici ricorda con grande piacere l'avventura televisiva nell'amato cooking show Rai, ma non risparmia qualche nota pungente sulla sua sostituta.

Antonella Clerici sulla Isoardi: "Cambio canale"

L'addio di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco aveva raggiunto il suo amato pubblico come una clamorosa svolta, dal sapore difficile da mandar giù. Ma, si sa, the show must go on e, al suo posto, è arrivata un'agguerrita Elisa Isoardi, pronta a non deludere i fan della collega e a trattenere davanti agli schermi l'ampio bacino di telespettatori abituali del format.

Ancora oggi, a distanza di mesi dalla 'frattura' tra la precedente padrona di casa e la trasmissione, lo strascico di ricordi è vivo nel suo cuore. È stata lei stessa, in una recente intervista ai microfoni del Il Corriere della Sera, a fare un commento inaspettato sullo show e a lanciare una velata frecciatina all'ex compagna di Matteo Salvini.

Nell'era post-Clerici c'è ancora posto per qualche appunto sull'evoluzione del programma: "Elisa Isoardi ha uno stile diverso dal mio, credo stia ancora cercando la sua strada. Quando la guardo, però, cambio canale. Altrimenti starei sempre a pensare a cosa farei io al posto suo".

Pronta per un nuovo show

Lontana dalla sua serrata tabella di marcia nel piccolo schermo, Antonella Clerici non ha nascosto di meditare un rientro trionfale in tv. Nello specifico, avrebbe pensato a un nuovo programma, che non si discosti troppo dalla galassia dei temi culinari in cui ha lavorato per ben 18 anni.

Di cosa si tratta? Ne ha offerto una piccola prospettiva, senza andare molto oltre per non 'bruciare' il gusto del mistero: "Un progetto legato al cibo e al green, ma non voglio dire altro sennò mi rubano l’idea". Un dietrofront rispetto alla sua volontà di occuparsi a tempo pieno della famiglia? Niente affatto, come lei stessa ha precisato: "All'inizio pensavo solo a lavorare e alla carriera, ora ho cambiato vita". Un cambio netto di priorità, dunque, ma che non esclude l'ipotesi di un suo ritorno in pista.