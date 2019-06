Un caso mediatico come quello che ha colpito Pamela Prati o ti distrugge o ti riporta in pista più forte di prima. Certo bisogna lottare, contro il giudizio, contro i sospetti. Ma la Prati non si arrende ed è pronta a rimettersi in carreggiata dopo tutto la sofferenza della “truffa di cuore” -stando a quanto racconta- che ha subito.

Ora nuovi rumors esplodono su una sua imminente rinascita televisiva e sentimentale. Pare che Maria De Filippi le abbia proposto di cercare l’anima gemella ad Uomini & Donne.

Pamela non si arrende

Dopo un lungo silenzio, dovuto principalmente allo scandalo Caltagirone, ma anche alla delusione di un amore inesistente in cui -sempre stando a quanto racconta- aveva creduto, Pamela torna a sorridere alla vita. Lo fa su Instgram parlando proprio di rinascita, attraverso la bocca della grande Anna Magnani.





Nello scatto postato una statuaria Pamela Prati, che a 61 anni non ha nulla da invidiare alle soubrette più quotate.

La proposta di Maria

Una come lei non sembra certo intenzionata ad arrendersi, ma determinata a trovare l’amore vero e soprattutto a lavorare ancora. Se le voci su una sua possibile partecipazione a Uomini & Donne dovessero rivelarsi fondate questo significherebbe per lei non solo una nuova possibilità di trovare l’uomo della sua vita, questa volta in carne ed ossa, ma anche un suo ritorno in tv.

A lanciare lo scoop è il settimanale Vero. Secondo la rivista Queen Mary, che già in passato a preso a cuore le situazioni difficili di alcuni vip con l’intento di lanciare le loro figure, avrebbe proposto alla soubrette sarda un posto sul trono il prossimo settembre. Sarà vero? Ma soprattutto Pamela accetterà?