Il professore che è stato anche Mister Svizzera Stephan Weiler è stato coinvolto suo malgrado nel Prati-Gate. La sua immagine sarebbe stata usata senza il suo consenso trascinandolo così nel vortice del polverone mediatico. Sarebbe lui il Simone Coppi con cui la manager di Pamela Prati è convinta di essere stata spostata per 10 anni.

In un’intervista rilasciata al settimanale Spy, Weiler avrebbe spiegato che impatto ha avuto questo affare sulla sua vita privata. Ma soprattutto il modello professore ha rivelato cosa pensa di Eliana Michelazzo.

La posizione di Stephan

Stephan è pronto a procedere per vie legali dopo essere stato tirato in ballo nello scandalo dell’anno, che ha rischiato di ledere profondamente il suo profilo professionale. Senza contare che questa storia avrebbe anche potuto incidere negativamente sulla sfera sentimentale. Eliana ha ammesso di non aver mai incontrato Simone Coppi in 10 anni, l’uomo con cui ha ritenuto di essere sposata, e ha ammesso di essersi accontenta di una foto che le è stata mostrata: quella di Stephan.

Weiler però si dice completamente estraneo ai fatti. “Pensavo a uno scherzo” ha detto lo svizzero a Spy. “Ma, quando mi hanno detto che era vero, mi sono arrabbiato. La gente non credeva che non ne sapessi nulla e per me questa era un grosso problema. Sia il ruolo di insegnante, sia quello di Mister Svizzera richiedono il “vestito bianco”, cioè la totale assenza di ombre nella tua vita. Non volevo che si sporcasse la mia immagine. La mia ragazza, però, mi ha creduto subito e anche il direttore della scuola dove insegno non ha avuto dubbi“.

Il pensiero su Eliana

Stephan Weiler nei confronti di Eliana si pone in maniera molto confusa. Non riesce a capire se è effettivamente una vittima di questo gioco perverso o se n’è complice. “La prima volta che l’ho incontrata mi è sembrata una persona insicura che non sapeva cosa le stesse accadendo. Ma d’altro canto non potevo nemmeno credere che si fosse presa questo ruolo della vittima e non c’entrasse nulla. Che avesse creduto davvero di essere stata sposata per dieci anni con un uomo che non aveva mai visto. Non posso credere che non abbia avuti dubbi e non abbia sospettato di essere stata ingannata!“.

La Michelazzo ha dichiarato di essersi innamorata dello svizzero e di essere rammaricata del fatto che lui sia fidanzata. Ma per Weiler il semplice fatto che lei abbia creduto di essere sposata con lui lo distoglierebbe da qualsiasi interesse nei suoi confronti, come ha detto a Spy. “Se veramente crede ancora di essere stata sposata con me o lo ha creduto per dieci anni, e su questo ho i miei dubbi, le dico con il cuore di farsi aiutare da uno specialista per cancellare tutto e ricominciare a vivere“. Infine Stephan ha detto di essere determinato ad andare fino in fondo con questa storia e a procedere con una denuncia nei confronti di chiunque abbia usato la sua immagine in maniera impropria. “Questa è una cosa che vedrà il mio avvocato, io voglio denunciare il fatto che qualcuno abbia usato la mia faccia per un raggiro. Spero che Eliana non c’entri, ma se verrà dimostrato che c’entra, allora denuncerò anche lei, mi sembra normale“