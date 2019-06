Le voci sul presunto tradimento del principe William nei confronti della moglie Kate si fanno sempre più insistenti. E mentre i tabloid si scatenano sul triangolo amoroso, Kate Middleton ha provato a ricordare al marito cosa sia davvero importante. La stampa inglese, continua, però, a scavare nella relazione e ogni giorno saltano fuori nuovi particolari.

Quel regalo che serve a riavvicinarsi

Nel frattempo, sembra che la Regina Elisabetta si stia opponendo con tutte le sue forze a un ipotetico divorzio. E la Duchessa Kate Middleton ha provato a ricordare al consorte cosa sia davvero importante. La moglie del principe per il suo compleanno, che è stato qualche giorno fa, il 21 giugno, gli ha regalato un album con foto di famiglia e disegni dei loro figli. Il The Sun riporta che William ha compiuto 37 anni e Kate ha preparato un regalo fatto in casa molto speciale, come se in qualche modo cercasse un riavvicinamento. “Kate e i bambini hanno composto un grande album con dipinti, disegni, collage e stampe. Ognuno riguarda un ricordo di ciò che ha fatto la famiglia nell’ultimo anno“, ha detto una fonte al famoso quotidiano inglese. “Ci sono voluti tempo e sforzi per realizzare il regalo e questo significa qualcosa. Si potrebbe dire che è un promemoria per William su ciò che è veramente importante. È stato assemblato con molta cura“. Durante tutto l’anno Kate e i bambini hanno raccolto il materiale e l’hanno messo assieme gradualmente. Insomma un regalo che vale più di mille parole, liti o gossip sui tabloid.

La crisi e quel presunto patto segreto tra Kate e William

Già da mesi si respira aria di crisi nella Royal Family. Il principe William e sua moglie, Kate Middleton, sono al centro del gossip inglese per via di un presunto tradimento da parte del figlio di Lady D. E mentre i reali provano ad arginare le sempre più insistenti voci, è uscito un nuovo dettaglio sulla loro relazione. Nel 2007, quattro anni prima del loro matrimonio, avevano superato un’altra crisi. Di questa ne ha parlato Katie Nicholl, una delle maggiori esperte della Famiglia Reale inglese, nel suo libro “Kate: The Future Queen“. Come si legge su Marieclaire, la Nicholl parla dell’esistenza di un presunto patto segreto tra William e Kate: “Kate voleva più sicurezza in merito al futuro che l’attendeva, ma Will non era ancora pronto per convolare a nozze nell’imminente“. Così i due partirono per le Seychelles e, sull’isola di Deroches, si chiarirono.

La crisi rientrò e, ha riportato l’esperta di Royal Family: “Lì, su quell’isola paradisiaca il principe William promise a Kate Middleton il futuro della loro relazione“. Non solo: “Per la prima volta, parlarono realmente di matrimonio e, sotto il manto della notte e con l’oceano davanti, strinsero un patto: si sarebbero sposati“, scrive Katie Nicholl. Anche se poi le nozze reali si sono tenute quattro anni dopo, nel 2011. Un amico vicino alla coppia disse alla biografa che: “William, comunque, non era ancora pronto per sposarsi“. Ma, concluse la fonte: “Promise il suo impegno e disse che non l’avrebbe delusa. E lei accettò il compromesso, affermando che lo avrebbe aspettato“. Gli amatissimi reali riusciranno a superare anche questo periodo di difficoltà?

Foto in evidenza: Il principe William e la moglie Kate Middleton. Fonte: The Royal Family/Instagram