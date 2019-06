La bellissima Sandra Milo aveva confessato nei mesi scorsi di avere problemi con il fisco molto seri. Aveva pensato anche di compiere un gesto estremo, tanto era distrutta da questa situazione che si protraeva da anni. Adesso, invece, una nuova possibilità di tornare a vivere, l’attrice ha iniziato un percorso per giungere a un accordo con il fisco.

Un periodo drammatico

Del periodo terribile che stava vivendo, Sandra Milo ne aveva parlato a Verissimo nell’aprile scorso. Qualche tempo dopo, ospite in un’altra trasmissione, Storie Italiane, aveva confessato che una parte dei suoi debiti l’ha pagata un uomo al quale, in passato, lei si è “venduta“. Adesso, è tornata a parlare dei suoi problemi con il fisco. In un’intervista al settimanale Spy, ha raccontato: “Stavo vivendo un dramma pazzesco. Mi avevano sequestrato tutto e non potevo più lavorare perché tutto quello che guadagnavo andava al fisco, al 100 per cento“. L’attrice ha continuato: “Ero disperata, non sapevo come andare avanti. Non avevo più nulla e quello che potevo guadagnare non mi apparteneva“.

La situazione sembra migliorata

Dopo aver ricordato quei momenti di disperazione, la Milo ha detto: “Tante persone mi hanno aiutato e la situazione si è tranquillizzata“, e ha poi rivelato la buona notizia: “Mi hanno revocato il sequestro su quello che guadagno e andremo avanti verso un accordo per stabilire un’equa cifra che pagherò ratealmente“. Più sollevata, l’attrice 86enne, ha concluso: “Ho ancora una possibilità di vita“.

Inoltre, raggiunta al telefono dall’agenzia Ansa, la musa di Federico Fellini ha anche spiegato cosa vuol dire, secondo lei, avere 80 anni oggi: “Gli ottantenni sono costretti a lavorare per mantenere i figli che sono disoccupati. Spesso i nonni mantengono figli e nipoti con le loro pensioni“. In una situazione di instabilità e di precarietà come quella odierna, lei si ritiene fortunata, nonostante tutto: “Io sono fortunata, alla mia età ho ancora il piacere di lavorare, amo il mio mestiere. Adesso sono in diretta tutti i giorni su Rai1 con Io e Te condotto da Pierluigi Diaco, che ha preso il posto di Vieni da me di Caterina Balivo. Lavoro tutti i giorni dal lunedì al venerdì e non ho tempo per fare niente altro“. Anche se, ha confessato, ogni tanto si concede del tempo da trascorrere con i figli e il nipotino.