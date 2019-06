Diletta Leotta ha l’ennesimo ammiratore. E la cosa non farebbe nemmeno più notizia quando sei così bionda, bella, popolare. Se fosse la protagonista di una commedia americana, sarebbe la capo cheerleader. La differenza, questa volta, è che l’ammiratore è segreto, ma ci sono le iniziali. Un perfetto rompicapo da ombrellone ora che il Sudoku è passato di moda…

L’invito

misterioso

Sappiamo che Diletta Leotta ha ormai accantonato la sua storica relazione con Mammì. Sappiamo anche di un presunto flirt con Francesco Monte, ma tutto è stato smentito piuttosto velocemente. Sulla carta, quindi, le Leotta è libera come l’aria, ma qualcuno si è già fatto avanti: tale M. B. La Leotta è stata infatti sorpresa all’ingresso della radio in cui lavora dal portiere che le ha recapitato un enorme mazzo di rose rosse. La Leotta, che ha pubblicato tutto tra le storie del suo Instagram, ha quindi fatto riprendere a una terza persona tutta la scena: lei che entra dalle porte scorrevoli, la sorpresa nel ricevere il mazzo, la lettura del biglietto e poi la frase shock: “Ma è ancora M.B.?”. Si, c’è un biglietto. Si, c’è un M.B.

Invito a cena per Diletta Leotta – TgCom

Borriello

o Balotelli?

In favor di camera la Leotta fa chiaramente vedere il biglietto in cui c’è scritto il misterioso invito: “Lo troveresti troppo audace se ti invitassi a cena?”, firmato M.B. Ma chi si cela dietro questo pseudonimo che fa un po’ uomo d’altri tempi e un po’ nickname di Instagram? Il toto nomi è già partito e sono due calciatori a contendersi lo scettro del più votato. Da una parte Marco Borriello (ex storico di Belen), dall’altra Mario Balotelli. La Leotta, che su Sky conduce un programma di calcio, pare conoscerli entrambi. I due sono single e piuttosto papabili (considerando il target delle loro ex conquiste). Non contenta, poco dopo, la Leotta si è vista un altro ammiratore fuori dalla radio. Un altro uomo ripreso dall’alto di una finestra con una rosa in mano.