La storia nata tra Daniele Dal Moro e la vincitrice del GF Martina Nasoni sembra procedere benissimo. I due sono legati da una complicità che va oltre le distanze. E sui social non fanno altro che stuzzicarsi, come dimostrano gli ultimi sketch apparsi sulle loro pagine.

Lo scherzo su Irama

Il continuo scambio di battutine tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, fa molto divertire i fan della coppia. L’ultimo ha visto, in un certo senso, come protagonista il cantante Irama, proprio colui che ha dedicato la canzone “La ragazza con il cuore di latta” all’ultima vincitrice del Grande Fratello. Come riporta Il Giornale, in una Instagram storie non più visibile, Dal Moro mostrava una lattina sulla quale compariva la faccia del cantante. Nel video affermava ironico: “Cioè.. anche su questa latta qua?“. Dopo poco, come se fosse stato colto da un raptus di gelosia, ma sempre scherzando, faceva vedere ai suoi follower di aver tagliato la testa del cantante. Se alcuni fan, e anche Martina stessa l’avevano presa a ridere, altri non hanno gradito la scenetta. In molti gli hanno chiesto: “Perché odi Irama?“. Il ragazzo di Verona ha risposto: “Perché odiate la vita?“.

La vincitrice di Terni, ha colto l’occasione per controbattere divertita e in un video sul social network ha detto: “Daniele rimetti immediatamente la testa a posto, ora!“. Dal Moro, viste le insistenti richieste di chi aveva visto la sua storia e chiedeva il perché di quel gesto, ha dovuto spiegare che si trattava solo di ironia: “Ragazzi la storia sulla lattina dove ritaglio Irama è ironico, se non capite l’ironia il problema è vostro non mio“.

La chat tra Daniele e Martina

Ma non è finita qui. A seguito di questo siparietto comico, Daniele ha mostrato una conversazione tra lui e Martina, in cui la ragazza gli scriveva, con una faccina che ride a crepapelle: “Ti amo giuro“. Condividendola con tutti i suoi follower, il ragazzo ha scritto: “Colpo di scena“, ma lei ha immediatamente smorzato gli animi scrivendo: “Povero illuso“. Insomma, anche se molto spesso sono insieme, con una battuta dopo l’altra i due stanno provando ad abbattere le distanze e far procedere la loro relazione, nonostante le critiche.

La storia più volte condivisa da Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Fonte: Instagram

Non è la prima volta che Dal Moro cerca di far sorridere la ragazza. Qualche giorno fa, riporta il sito LaNostraTv, l’ex concorrente del GF aveva mostrato sempre in una storia una foto di un piatto di pesce dicendo: “Martina mi ha abbandonato, Taylor sta con Erica, Valentina ha un moroso che la ama e quindi…io mangio da solo“.

Immagine in evidenza: Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Fonte: Martina Nasoni/Instagram