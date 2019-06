Sabato scorso, 22 giugno, si è celebrato il tanto atteso matrimonio da favola tra Jacopo Zenga, figlio dell’ex portiere Walter, e la compagna Clara Milazzo. È stata un’occasione commovente e piena di felicità per Zenga Senior, come testimoniano le tante foto che ha pubblicato sulle sue pagine social.

Felicità nella famiglia Zenga

Il giorno del “sì” tra Jacopo Zenga e Clara Milazzo era molto atteso dai fan della coppia ma anche da quelli del padre Walter e del fratello Andrea dello sposo. In quanto questi ultimi non si parlavano da 12 anni. Se abbiano chiarito o meno i loro rancori e messo da parte vecchi risentimenti non è dato saperlo, poiché nessuno dei due ha fatto dichiarazioni a riguardo. Ciò che è sicuro è che entrambi erano molto emozionati per il loro caro Jacopo, e lo dimostrano le moltissime foto sulle loro pagine Instagram. Andrea ha pubblicato una foto con gli sposi e ha scritto: “Emozione indescrivibile vedere mio fratello sposarsi, abbiamo sempre vissuto lontano ma con il cuore siamo e saremo sempre vicini. Jacopo e Clara vi auguro tutta la felicità di questo mondo“. Molti dei suoi follower hanno commentato, taggando la fidanzata dell’ex concorrente di Temptation Island Vip, Alessandra Sgolastra, scrivendo: “Andrea adesso aspettiamo il vostro matrimonio“. Al post ha risposto anche il neo sposo, Jacopo: “È stata una giornata incredibile, grazie grazie grazie Andrea sono state emozioni difficili da descrivere… io e… finalmente posso dirlo… mia moglie abbiamo passato una giornata fantastica“.





Un padre emozionato

L’ex portiere dell’Inter e padre dello sposo, Walter Zenga, era emozionatissimo. Si è sbizzarrito nel pubblicare foto con gli sposi ma soprattutto con i suoi cinque figli, Jacopo, Andrea, Niccolò e i piccoli Samira e Walter junior, quest’ultimi avuti con l’attuale moglie Raluca Rebedea. In uno di questi post ha scritto: “…la felicità è un percorso, non una destinazione… (Maria Teresa di Calcutta)“.





Non solo le foto, anche un articolo pubblicato su Palermo Today, ha sottolineato l’emozione di Walter. Si legge che padre Domenico Spatola ha officiato la messa nella chiesa di Santa Maria La Nuova nel quartiere di Palermo la Cala. Prima di far pronunciare il sì agli sposi il prete ha chiamato all’altare Zenga Senior, il quale, con grande commozione, insieme alla madre di Clara, ha celebrato il rito del velo. Si svolge durante la preghiera di benedizione degli sposi, per tutta la durata i genitori o i testimoni tengono un velo bianco sul capo dei futuri coniugi.

Una giornata indimenticabile

La giornata si è svolta all’insegna del romanticismo e dell’amore. Clara Milazzo è stata accompagnata all’altare dallo zio e ad attenderla, oltre al suo Jacopo, i migliori amici della coppia, scelti come testimoni. Claire, come la chiamano gli amici, era bellissima in un abito in organza di seta ricamata con un lungo velo di tulle, firmato Rosa Clará. Come già annunciato in precedenza dalla wedding planner siciliana Maria Macchiarella, i colori della cerimonia sono stati l’oro e il rosa, dal bouquet della sposa, agli addobbi della chiesa e della villa dove si è tenuto il rinfresco. La festa si è tenuta a Villa Chiaramonte Bordonaro alla presenza di un’ottantina di invitati. Balli, canti, video e parole commoventi hanno fatto da sfondo ai festeggiamenti. L’organizzatrice ha raccontato a Palermo Today: “Ricevimento, cibo siciliano, la villa addobbata come nelle favole, la musica sin dall’inizio. Non è stato un matrimonio con canoni troppo formali, è stata una festa dall’inizio alla fine“. A breve gli sposi torneranno a Milano e poi partiranno per la meritata luna di miele: prima andranno in Giappone e poi alle isole Fiji.

Immagine in evidenza: Walter Zenga con i figli e la nuora. Fonte: Walter Zenga/Instagram