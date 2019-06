Irama e Martina Nasoni sono al centro del gossip e le indiscrezioni riguardano una loro una presunta relazione. Oramai è di dominio pubblico il fatto che la canzone presentata a Sanremo 2019 dal cantante, La ragazza dal cuore di latta, sia basata sulla storia della Nasoni.

Infatti, la ragazza ha fin da piccola avuto problemi al cuore, che l’hanno costretta all’età di 12 anni a subire un’operazione per l’inserimento di un peacemaker. Irama e Martina si sarebbero conosciuti nell’estate 2018 nel Salento e proprio qui il giovane cantante, in seguito ad un breve flirt estivo, avrebbe appreso la storia che ha ispirato la sua canzone.

Parla Martina: “Mi piacerebbe, però, risentirlo e rivederlo“

A parlare sulle voci adesso è proprio la protagonista Martina Nasoni che vuole fare chiarezza sulle innumerevoli indiscrezioni che si stanno diffondendo. La ragazza chiarisce tra i due c’è solo un ottimo rapporto di amicizia e così la stessa dichiara al settimanale Spy: “Dopo la mia vittoria al Grande Fratello non ho sentito Irama. L’ultima volta che ci siamo sentiti è stato poco dopo che ha scritto la canzone. Poi ha iniziato la storia con Giulia De Lellis e, per rispetto, non l’ho contattato, anche se non c’è stato mai nulla tra di noi. Mi piacerebbe, però, risentirlo e rivederlo”. Sembrerebbe, quindi, che non ci sia stata niente di più di un’amicizia.

Le vite sentimentali dei due giovani

Le vite dei due giovani sono adesso nel pieno di cambiamenti sentimentali. Irama, infatti, ha iniziato, dopo la fine della storia con Giulia de Lellis, una nuova relazione con la modella greca Victoria Stella Doritou. Anche la Nasoni sta affrontando alcuni cambiamenti sentimentali. Infatti, durante la partecipazione al Grande Fratello 16, secondo il gossip, avrebbe iniziato una relazione con Daniele Dal Moro senza che la stessa mai decollasse.

Molti fan avrebbe voluto che tra di loro nascesse qualcosa ma, secondo quanto riportato da Novella2000, nel corso del programma erano nate diverse incomprensioni. Oggi, dopo la vittoria del Grande Fratello da parte di Martina, sembra che i due siano stati più volte visti insieme.