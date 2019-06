Manca pochissimo alla presentazioni ufficiali dei palinsesti per la stagione 2019-2020 e in attesa di scoprire traslochi, nuove collocazioni e nuovi volti, ecco arrivare una succulenta indiscrezione che accende una delle più improbabili sfide tv.

D’Urso VS Fazio

Pare infatti che, dall’autunno, il salotto più radical chic della tv (quello di Fazio e del suo Che Tempo Che fa) dovrà vedersela con il salotto più eccentrico (qualcuno direbbe trash) di tutto il palinsesto (parliamo di Live Non è la d’Urso). Una sfida che infiammerà la domenica sera che, programmazione alla mano, si delinea come la serata più difficile e competitiva della settimana. Se è vero che Live Non è la d’Urso – come anticipato dal settimanale Chi – verrà spostato dal mercoledì alla domenica sera, è altrettanto vero che, nella stessa serata, si troverà anche il “nuovo” Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio in salsa Rai 2 (con una durata extra e una partenza anticipata). Nella stessa sera, poi, ci saranno altri due pezzi forti: Le Iene (certezza granitica di Italia Uno) e Non è L’Arena (Giletti dovrebbe restare a La 7). Entrambi i programmi registrano gli share più alti delle rispettive reti. La prima serata della domenica si preannuncia quindi come una carneficina.

Che Tempo Che Fa

Che succede nella tv di Barbara?

C’è da dire che Live Non è la d’Urso, quest’anno, è andato benissimo (tanto che si parlava di un prolungamento estivo poi stoppato). Partito con risultati medi è poi volato fin oltre il 20% di share grazie alle vicende di Pratiful. Dopo l’estate, però, le storie di Pamela Prati e company saranno già roba vecchia e, in mancanza di una nuova gallina dalle uova d’oro, la d’Urso riuscirà a mantenere i numeri? Inoltre pare confermato anche l’appuntamento di Domenica Live (sempre in versione ridotta) che Barbarella avrebbe anche evitato per concentrarsi sulla lunga diretta serale. Insomma, lo spostamento di collocazione – sulla carta – sembra portare solo rogne alla conduttrice. Ma allora perché il trasloco? Si mormora che, dopo anni di assenza, la Champions League dovrebbe tornare proprio su Mediaset al mercoledì sera. Ma nei prossimi giorni tutto verrà rivelato.