L’orientamento sessuale di Gianni Sperti è un tema piuttosto caro al gossip intorno a cui si sono ricamate le più disparate ipotesi. A dare una risposta all’annoso dilemma è stato proprio l’opinionista di Uomini e Donne, che ha parlato della questione ai microfoni di Panorama. Già nel 2018, su Instagram, aveva risposto ironicamente alle domande dei follower più curiosi, ma come stanno le cose? La sua verità sarebbe finalmente emersa.

Gianni Sperti gay? La risposta

Nel corso dell’intervista rilasciata a Panorama, Gianni Sperti è tornato sulla questione del suo orientamento sessuale, che da anni stuzzica l’appetito dei curiosi. A 25 anni dal suo esordio come ballerino, oggi affermato opinionista di Uomini e Donne, l’ex marito di Paola Barale ha deciso di rompere definitivamente gli indugi e parlare chiaramente.

È gay oppure no? La verità del celebre artista è solo una: “Per me non è un’offesa o un diminutivo. Al massimo un complimento. Anche se lo fossi non è un argomento che fa notizia, gli outing forzati non mi sono mai piaciuti“.

Mistero risolto, dunque: l’ex ballerino non nasconderebbe nulla ai suoi fan, e se fosse omosessuale non avrebbe alcun problema a rivelarlo. Resta solo da capire se questo chiarimento sia sufficiente a dissolvere ogni sospetto di quanti, dopo la fine della sua più grande storia d’amore, si sono sempre chiesti come mai non abbia trovato un’altra donna.

Corteggiato da ‘uomini e donne’

E “uomini e donne” non è solo la trasmissione che lo vede protagonista ma sarebbe anche la descrizione del bacino dei suoi corteggiatori. A detta di Gianni Sperti, infatti, ci sarebbero spasimanti sia tra il pubblico maschile che tra quello femminile.

“Sono corteggiato in egual modo da uomini e donne e spesso in maniera parecchio hard“. Complice del suo successo, in termini di ‘conquiste’, anche la sua intensa attività social che lo vede tra i grandi protagonisti di Instagram.

Il rapporto con Tina Cipollari e Maria De Filippi

Nella vita di Gianni Sperti un posto importante è occupato da Tina Cipollari e Maria De Filippi, sue compagne d’avventura a Uomini e Donne e grandi amiche fuori dal set.

“Una sera eravamo io, Tina e Maria, cominciammo a parlare e mi propose di partecipare (a U&D, ndr). Pensavo fosse un’ospitata di qualche giorno. Maria mi ha dato una possibilità nel momento più difficile della mia vita“.

All’orizzonte sembra avvicinarsi l’ipotesi di una nuova esperienza televisiva, che non lo allontanerebbe molto dal fortunato contesto in cui lavora da anni. Stiamo parlando di Amici Vip, dove il suo nome circola tra i possibili concorrenti.

*immagine in alto: fonte/Instagram Gianni Sperti, dimensioni modificate