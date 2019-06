Il caso Pratiful è stato indiscutibilmente l’evento mediatico dell’ultima stagione televisiva. Una vicenda che si è consumata praticamente a reti unificate e che ha tirato dentro moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Una di queste protagoniste è stata senza ombra di dubbio Mara Venier che, fino a questo momento, ha preferito rimanere fuori dalla vicenda. Ora però è arrivato il momento di esporsi.

Le parole di Mara Venier

Mara Venier è stata infatti la prima ad intervistare Pamela Prati, nel corso della sua Domenica In. Durante quell’incontro, la Prati nominò Marco Caltagirone, i “figli” Rebecca e Sebastian e raccontò di essere pronta a sposarsi. Fu durante quell’intervista che nacquero i tantissimi meme che hanno poi invaso la rete nel corso dei successivi mesi: da Mamma Pamela ad hashtag “mamma e moglie”. La Venier, quando poi scoppiò la bomba, si disse delusa e ingannata. Riferì persino di aver già comprato un cappello per il matrimonio della Prati. Oggi però zia Mara approfondisce il suo pensiero. Raggiunta da un giornalista della stampa, la conduttrice confessa: “Durante l’intervista avevo capito che qualcosa non andava. Il giorno dopo mi chiama Roberto D’Agostino e mi dice che è tutta una bufala. Poco dopo è a chiamarmi l’ex fidanzato e anche lui mi dice che era tutto falso. Era partito un circo dal quale volevo rimanere fuori. Mi ha cercata e voleva tornare, piangeva: ‘Sono innocente’. Una grande tristezza. Mi è dispiaciuto per lei”.

Mara Venier e Pamela Prati – intervista a Domenica In

I nuovi impegni della conduttrice

Intanto, la Venier, si gode i successi della sua Domenica In che – a quanto pare – tornerà con la stessa formula anche nella prossima stagione. Ma non finisce qui. I numeri ottenuti hanno spinto la rete a proporre diverse “promozioni” alla conduttrice. Sembra infatti che alla Venier verranno affidate tre nuove serate nel corso delle prossime vacanze natalizie. E intanto, tra qualche giorno, la vedremo – sempre in prime time – alla conduzione del prestigioso Premio Biagio Agnes.