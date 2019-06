La bufera mediatica si è appena placata, i riflettori appena spenti sullo scandalo di cui si è parlato per mesi. Pamela Prati si prende un po’ di riposo dopo l’affaire Mark Caltagirone e torna a mostrarsi su Instagram. Dopo la smentita dei gossip che la vorrebbero tronista a Uomini e Donne, alla showgirl sarda non rimane che partire per le vacanze e documentarle sui social network, usando didascalie con riferimenti alla rinascita e all’autostima.

In rinascita

Un selfie con trucco impeccabile e canottiera bianca ricamata, un’altra foto in cui la Prati appare di spalle, intenta a fare il bagno in piscina. In un’altra ancora è appoggiata contro uno specchio, indossando una camicia bianca e un paio di pantaloni neri a zampa d’elefante, nella didascalia scrive: “L’eleganza non sta in ciò che vesti ma in come lo fai. Un vestito non si indossa, gli si da vita”. Un altro scatto di qualche giorno fa ritrae la ex stella del Bagaglino in costume intero e con un fisico statuario anche a 60 anni. Qui cita una frase in romanesco di Anna Magnani: “Nun c’è niente de più bello de na persona in rinascita. Quanno s’ariarza dopo na caduta, dopo na tempesta e ritorna più forte e bella de prima. Con qualche cicatrice in più ner core sotto la pelle, ma co la voglia de stravorge er monno, anche solo co un sorriso“. Pare strano ad alcuni che dopo le voci sul suo bisogno di denaro, la showgirl si dedichi a vacanze all’apparenza costose.





Le liti con le ex agenti

Certo, anche se i riflettori si sono spenti, la vicenda Caltagirone è ben lontana dall’essersi conclusa, le liti e le denunce tra Pamela Prati e le sue ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo rischiano seriamente di continuare in un’aula di tribunale.

Valeria Marini difende l’amica

A momento però, la showgirl sarda sembra lasciarsi alle spalle le bagarre e lo scandalo del finto marito e appare sorridente in una storia accanto all’amica e collega del Bagaglino Valeria Marini. Proprio lei era intervenuta nei giorni scorsi in difesa di Pamela in un’intervista rilasciata a Il Tempo, spiegando che la sua amica si era trovata intrappolata in gioco più grande di lei. “All’inizio – ha detto la showgirl al quotidiano – è stata al gioco ma poi tutto le è sfuggito di mano, e ha cominciato anche a dire cavolate nelle interviste”.

