Pamela Prati a Uomini e Donne? L’indiscrezione viaggia sui binari del gossip, più veloce della luce ma non della plateale risposta di Raffaella Mennoia, storica autrice del dating show. Si era parlato di una presunta proposta di Queen Mary ma per la showgirl la realtà sarebbe ben diversa (un po’ come la sorte toccata alle sue nozze con Mark Caltagirone). In una delle sue Instagram Stories, la verità di Raffaella Mennoia sul discusso pettegolezzo.

Pamela Prati tronista?

Dopo anni di ‘latenza’ sugli schermi, non c’è dubbio che Pamela Prati sia tornata in testa al clamore con il suo clamoroso affaire. Le finte nozze con il finto fidanzato Mark Caltagirone hanno permesso al suo nome, nel bene e nel male, di balzare ai vertici del gossip e questo ha scatenato anche una lunga serie di ipotesi sui suoi prossimi ingaggi.

Dopo la sua (discussa) presenza a Chi l’ha visto?, ospite ‘muta’ di Federica Sciarelli, si è arrivati a credere che la showgirl possa approdare a Uomini e Donne da gran protagonista.

Gli ultimi rumors del momento la darebbero come nuova tronista del dating show di Maria De Filippi, ma c’è una verità pronta a infrangere le illusioni dei fan.

La verità di Raffaella Mennoia

A distruggere il sogno di quanti volevano la Prati già sul trono della trasmissione ci ha pensato una concisa battuta di Raffaella Mennoia, che ha affidato la risposta a una delle sue Instagram Stories.

Sui social, le domande sulla presunta partecipazione della showgirl sarda avrebbero tempestato il profilo dell’autrice del programma, tanto da spingerla a dare spiegazioni pubblicamente.

“Mi state scrivendo in tantissimi per smentire una determinata notizia apparsa nelle ultime ore. Ma gli asini volano?“. Pochissime parole ma chiare e impossibili da bypassare: l’ex stella del Bagaglino incassa un’altra sonora disfatta, con buona pace dei sostenitori (e del suo portafogli).