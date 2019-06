Lory Del Santo è stata ospite alla trasmissione radiofonica I Lunatici su Rai Radio 2 condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. “La divina”, come l’hanno definita i due conduttori, ha discusso di molti temi, dall’affaire Pamela Prati allo sfratto di Morgan. Prima però ha ricordato una vicenda drammatica accadutale molti anni fa.

Un ricordo drammatico

Lory Del Santo durante l’intervista radiofonica ha ricordato un episodio molto triste accadutole a Londra, in cui ha subito violenza da un uomo. Il ricordo è riaffiorato quando i due conduttori le hanno domandato se ha mai avuto qualche fregatura in amore. Lei ha risposto: “Nell’incontro di qualche uomo sì, non voglio parlare di cose tristi ma a Londra un amico di una mia amica mi dice che mi passa a prendere, l’avevo conosciuto la sera prima. Lasciamo perdere com’è andata a finire“. L’attrice ha rivelato: “È stata una delle cose più drammatiche, però una cosa non è mai drammatica se finisce che ti sei salvata. Gli uomini sono purtroppo molto maiali, e un po’ violenti talvolta“. Ha cercato di dimenticare quella la situazione ma il racconto è davvero duro: “Alla fine è stato uno schiaffo sulla faccia e ho detto ‘ok qui è meglio dire di sì che cercare di dire di no e poi magari avere qualche dramma successivo’. Alla fine me la son cavata, per me comunque i drammi sono quando non c’è via di ritorno“.

A quel punto Arduini e Di Ciancio le hanno chiesto: “Ti sei concessa pur di uscirne illesa?“. La Del Santo ha risposto con molta sincerità e probabilmente anche molta amarezza: “Quella volta sì. La cosa drammatica è che io mi ero rifiutata di salire, lui aveva una stanza in un hotel. Ha insistito così tanto che ho detto ‘in un hotel cosa mi può succedere, no?’. Invece no, proprio nell’hotel questo maledetto, non mi ha fatto più uscire tutta la notte da lì“. E ha concluso: “Poi non l’ho né denunciato né niente perché ho pensato ‘mi sono solo presa solo uno schiaffo, mi si è gonfiata un po’ la guancia ma se lo denuncio magari questo è un pazzo, si vendica’. Io ho paura della vendetta, preferisco incassare che magari uno gli fai qualcosa, lo denunci, magari lo mandano fuori dal paese, gli rimane questa cosa, magari si vendica e preferisco vivere in pace e dimenticare“.

L’estate presente e passata di Lory Del Santo

L’estate di Lory Del Santo è iniziata bene. L’attrice ha confermato: “Quando non succede niente di incredibile vuol dire già bene!”. E poi ha raccontato dell’estate più “bella, più pazza” della sua vita: “La storia d’estate che ho conosciuto l’arabo con la sua barca, con il suo yacht personale, parliamo di centinaia di anni fa, quella è stata un’estate speciale, perché conoscere una persona così non mi capita tutti i giorni, ed essere ospitata in una barca così. Quella è stata un’estate eccezionale, anche perché ero giovanissima, 20 anni o meno“. Ha continuato approfondendo: “Io ero partita, ero a Parigi, facevo la modella. Ho conosciuto uno in discoteca e mi fa ‘Dai vieni a Saint Tropez, siamo ospiti da uno che ha una casa meravigliosa’. Io non ero mai stata a Saint Tropez, non sapevo se credergli o no e ho detto ‘mi compro il biglietto mal che vada vado in una pensione’, non è che avevo i soldi, ero davvero giovane, ero una modella squinternata. In realtà era tutto vero, una villa che io non dimenticherò mai. È stata sicuramente l’estate più avventurosa della mia vita“. Certo adesso la showgirl sta trascorrendo una vita più tranquilla ma, secondo lei, “un po’ di avventura e un po’ di coraggio ci vogliono perché altrimenti si rimane sempre nella solita casa tutta la vita, non ha senso vivere la vita così“.

Alla domanda su chi sia stato l’amore della sua vita ha risposto: “Sicuramente questo Richard Craig, il tennista, tornando indietro magari avrei moderato questo amore, purtroppo l’amore non si modera mai quando non si sa. Sicuramente lui ed Eric [Clapton]”. Oggi l’attrice sta con una persona che la fa stare serena: “Sono felicemente accompagnata da quasi 6 anni, e sono molto contenta, perché quello che amo adesso è la pace, stare bene, condividere, assaporare con tranquillità, le grandi cose e anche le piccole cose. Non sono più all’avventura, non voglio più conquistare il mondo“.

Su Pamela Prati

Arduini e Di Ciancio passano a uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi mesi: “Oggi c’è una nuova frontiera: gli uomini che non esistono veramente, dei fake, l’hai seguita la storia di Pamela Prati?“. Aggiornatissima sulla vicenda, Lory Del Santo ha detto la sua: “È vero che può esistere questo genere di cose, ma non dura più di una settimana o due“. E ha continuato: “Quella cosa lì, secondo me, è stata architettata per prendere dei soldi dalla tv. Erano in tre, cervelli tutti pensanti, per recuperare più soldi possibile e far durare la faccenda il più possibile. Una questione di denaro televisivo. Poi quando c’è bisogno di soldi diciamo che l’inventiva e la furbizia aumentano“. E ha concluso sull’affaire Prati-Caltagirone: “Una truffa televisiva, architettata, fatta bene. Magari è iniziata senza una vera volontà che avesse un’enfasi così grande ma che poi visto che prendeva è sfociata in una vera manna d’oro. Sono state brave, penso che è stato un bel colpo televisivo“.

Sullo sfratto di Morgan

Una lunga discussione che ha toccato anche la questione sullo sfratto di Morgan. L’attrice non si è sottratta e ha affermato: “Devo dire che una donna che non riceve nessun soldo per il mantenimento della figlia, ha le ragioni di rivalersi. Anche io ho avuto il mio ex che non mi ha mai dato una lira per mio figlio. Ho provato a chiedere, lui era fortunato perché non c’aveva niente di intestato anche se spendeva e andava in giro in Rolls Royce. Se uno non ha niente intestato non rischia nulla“. Morgan, invece, “aveva la casa e gli è capitato di perderla. Doveva sapere il rischio che correva. Certamente le donne hanno anche le loro ragioni, perché se fai un figlio e poi non te ne freghi, nel senso che proprio non ti occupi di dare un qualcosa è giusto avere qualche problema“. Ognuno fa le proprie valutazioni per Lory Del Santo: “La mia scelta, per esempio, è stata ‘ok pago tutto io però non mi chiedere di vedere il figlio finché non ha 18 anni, poi dopo farà quello che vuole’. Lui non so che accordi avesse, probabilmente doveva pagare qualcosa. Io trovo che le donne abbiano il diritto di chiedere una collaborazione nel mantenimento dei figli“. Ma ci sono anche delle responsabilità: “Certo lui doveva pensarci prima a questa faccenda che non urlare ora. Non voglio non stare dalla sua parte, perdere l’unica casa che ha o che aveva, è un bel colpo. Ma ci sono delle cose che bisogna cercare di risolvere prima“.

Infine, l’intervista si è conclusa con la domanda: “Perché, secondo te, Salvini piace così tanto alle donne?“. “L’ho incontrato e devo dire che mi è piaciuto, perché è burroso. È quell’uomo che ti dà sicurezza, se ti da un appuntamento hai la fiducia che verrà quella sera. Non ti sembra l’uomo arpia, l’uomo business tutto tirato che pensa solo ai soldi“, ha risposto schiettamente la Del Santo.