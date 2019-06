Per i fan della coppia è sicuramente piacevole rivederli fianco a fianco: è il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a regalare questo quadro di Al Bano e Loredana Lecciso insieme. L’atmosfera è magica. Il tutto documentato dalla stessa Loredana.

Dopo la separazione e tanto gossip, quindi sembra che tra i due ex compagni sia ufficialmente tornato il sereno.

Strani amori

Il tour della Pausini e Antonacci ha fatto tappa a Bari, lo scorso 26 giugno. E tra il pubblico adulante anche (in parte) la famiglia Carrisi. Lo stiamo imparando in questi giorni di grandi eventi che la musica riunisce: la stessa scena l’abbiamo vista qualche giorno fa con Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti al concerto di Ed Sheeran insieme alla figlia Aurora.

E così, nelle story condivise da Loredana Lecciso su Instagram, eccola scatenata al concerto di Laura, mentre canta a squarciagola. Al suo fianco l’ex Al Bano Carrisi. Il brano di sottofondo è Strani Amori della Pausini: sarà un caso che la showgirl abbia scelto proprio quel momento del concerto. Il coinvolgimento è totale e lo si percepisce quando la camera, dopo i due ex compagni, fa una panoramica sullo stadio illuminato.

Il riavvicinamento

Al Bano e Loredana hanno rotto da quasi 2 anni. Ma si sa che Carrisi ha ben radicati i valori della famiglia, o nel suo caso “delle famiglie”, per questo è sempre pronto a tenerne insieme i membri.

Dopo la fine della loro storia c’è sicuramente stato momento di separazione, dovuto anche agli impegni del tour di Al Bano in coppia con la ex moglie. Piano piano, però, nel corso di quest’anno hanno cominciato a riavvicinarsi. Certo Loredana non ha preso parte ai festeggiamenti dei 50 anni di carriera dell’artista qualche mese fa, come ha fatto invece la Power. Tuttavia dopo l’altro ieri possiamo dire che ha riscoperto il piacere di coltivare gli interessi comuni.