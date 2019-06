Nuove luci sulle ombre che incombono tra Francesco Monte e Giulia Salemi. La loro storia è naufragata spezzando il cuore della bella influencer di origini persiane, la quale ha scelto di non commentare la situazione.

Anche se lei ha preferito il silenzio, però, arriva una sua amica a lanciare pesanti accuse contro Monte, il quale, secondo alcuni rumore, ha già trovato come distrarsi. Stando alle accuse dell’amica di Giulia, raccolte dal settimanale Nuovo, pare che Francesco abbia iniziato la sua relazione con la Salemi per pura, ma sottile strategia.

Ripulire l’immagine

Secondo quanto sosterrebbe l’amica di Giulia Monte avrebbe avuto al Grande Fratello Vip un solo obiettivo: ripulire la sua immagine dopo lo scandalo del Canna-Gate, mostrando al pubblico la sua faccia da bravo ragazzo. Giulia non sarebbe stata altro che il mezzo per raggiungere quel fine.

“Da questa storia Giulia è uscita cornuta e mazziata” ha rivelato la fonte a Nuovo.“A Francesco non interessava niente di lei, era un amore calcolato, voleva solo ripulirsi dall’immagine di cattivo ragazzo che si era creato sull’Isola dei Famosi dopo lo scandalo del canna-gate. E Giulia era la ragazza giusta”.

Il cuore di Giulia

L’amica della influencer sembra parlare con una certa consapevolezza, anche della delusione di Giulia, delle difficoltà che ha vissuto quando ancora stavano insieme.

A quanto pare lui si sarebbe quasi impegnato a mostrarsi odioso agli occhi della Salemi, pur di farsi lasciare. “Francesco era prepotente, la faceva sempre sentire in colpa anche quando non lo era. E lei, purtroppo, finiva per crederci. Giulia sopportava perché era innamorata e non vedeva la realtà. Francesco ha fatto di tutto per farsi lasciare, era pesante. Alla fine, visto che non lo faceva lei, l’ha fatto lui, senza un motivo reale”. Insomma, la verità sulla fine di questa storia diventa sempre più complicata.