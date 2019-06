Viene a galla in questi ultimi minuti la notizia che Samuel, il frontman dei Subsonica è stato operato al cuore. La notizia è filtrata dai social del cantante che ha voluto subito correre in soccorso dei fan, particolarmente preoccupati per lui.

Samuel Romano operato al cuore

Samuel Romano, a tutti conosciuto più semplicemente come Samuel dei Subsonica, è stato in queste ore operato al cuore. L’annuncio è arrivato direttamente dalla sua pagina Instagram dove il cantante ha comunicato ai fan dell’intervento. “Buongiorno a tutti!! – scrive su Instagram il cantante piemontese – Forse mi ero dimenticato di dirvi che ho da poco subito un piccolo intervento al cuore è andato tutto bene quindi non allarmatevi inutilmente”.

Le parole del cantante arrivano subito a sfatare un clima angoscioso e pensieroso. “In effetti non ve l’ho detto proprio per non farvi preoccupare – specifica, giustificando il suo non voler dire ante-operazione quanto accadutogli – Io mi sono cag*to sotto, comunque“.

Non troppi indizi sull’operazione andata bene

Dal suo post trapela come da tempo Samuel sapesse di doversi sottoporre ad una delicata operazione al cuore: “I medici che sono stati stupendi, mi hanno detto di non agitarmi troppo in questi mesi estivi (ingenui). E quindi eccoci qui, oggi si riparte per un nuovo viaggio insieme. L’ennesimo tour Subsonico“.





Insomma, non sembra perdersi d’animo il cantante che non si dilunga troppo sulla natura dell’operazione bypassando il discorso ai prossimi impegni: “Le prove sono andate bene e mi sento in forma, ma dovrò chiedervi un po’ di fiato e di energia in prestito. Giuro che ve li renderò con gli interessi. Sarà un’estate fantastica!“. In ultimo, una piccola specificazione: “Bon! Il Microchip Emozionale al cuore ora ce l’ho, il prossimo passo è un tatuaggio sul polmone!“.

I commenti degli amici

Tantissimi i commenti fioccati al di sotto del suo post, tra cui si notano particolarmente quelli di Coma Cose che commenta: “S U P E R C U O R E“. E ancora, un piccolo cuoricino pubblicato dal team di X-Factor, ove Samuel si sta cimentando nelle vesti di giudice.

*immagine in alto: Samuel Romano. Fonte/Instagram (dimensioni modificate)