Renato Ricci, un 77enne originario di Sassari e residente a Superga (periferia di Torino) da circa 60 anni, è diventato suo malgrado protagonista di una singolare vicenda. La Polizia Locale di Alghero ha infatti multato il turista di origine sassarese per “istigazione al furto”, secondo l’articolo 158 del Codice della Strada. La sua colpa? Aver lasciato i finestrini del suo SUV Mercedes aperti. La contravvenzione gli è costata 29 euro (41 se non l’avesse pagata nei primi 5 giorni). La Nuova Sardegna ha intervistato il multato e il Maggiore della Polizia Locale di Alghero. Poi ha diffuso la notizia, ripresa subito dai quotidiani nazionali.

Per lui la multa è stata un “eccesso di zelo”

“Mi sembra assurdo”, afferma Ricci, raggiunto ad Alghero da La Nuova Sardegna. A suo parere è stato “eccesso di zelo, troppa severità. Mi chiedo cosa dovrebbe succedere a chi ha una moto o una decapottabile”. Ma il comma 4 dell’articolo 158 del Codice Stradale parla chiaro: “Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso“. Il 77enne è stato insegnante, scenografo e artista girovago, ma anche titolare di una bottega di restauro. Ora, in pensione, ha un appartamento nel centro storico di Alghero, dove trascorreva le estati in infanzia. “Se c’è il cane viaggio sempre con i finestrini aperti. Sono uscito di mattina presto per fare un giro con lui, ho fatto la spesa e poi ho posteggiato, ho preso l’animale, le buste della spesa e ho dimenticato di chiudere l’auto”, ha concluso.

Il parere insindacabile della Polizia Locale di Alghero

Ma la Polizia Locale di Alghero è stata irremovibile ed ha applicato alla lettera il Codice della Strada. Per questo motivo, ha spiegato il Maggiore Carmelo Pais a La Nuova Sardegna, “un agente esperto e competente ha fatto quel che dice il codice della strada. Ci aveva segnalato la presenza di un’auto sospetta, forse rubata, perché lasciata con i finestrini aperti e senza la sicura agli sportelli. La pattuglia è arrivata e ha constatato che, oltre al rischio di furto, qualche malintenzionato avrebbe potuto tirare giù il freno a mano e far finire la vettura, che era in discesa, in mezzo alla strada”. Insomma, anche se la contravvenzione può sembrare eccessiva, gli agenti hanno solo fatto il loro dovere. Quel che è certo, come conclude il Maggiore Pais, è che “il signore non si scorderà più di chiudere la macchina”.